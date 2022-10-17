16.10.2022, FT 1 : 2
Италия17 октября 2022, 02:29 | Обновлено 17 октября 2022, 03:26
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Верона – Милан – 1:2. Автогол от экс-динамовца. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии
17 октября 2022, 02:29 | Обновлено 17 октября 2022, 03:26
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В матче 10-го тура итальянской Серии А отношения выяснили «Верона» и «Милана». Исход встречи решился в начале заключительных 10 минут, когда голом отметился миланец Сандро Тонали.
Чемпионат Италии. 10-й тур
Верона – Милан – 1:2
Голы: Велозу, 9 автогол (0:1). Гюнтер, 19 (1:1). Тонали, 81 (1:2).
Видеообзор матча
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