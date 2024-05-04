«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
Бывший теннисист считает, что уровень нравственного качества определенных структур должен измениться
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал новый законопроект о мобилизации.
– Что думаете о новом законопроекте о мобилизации? Он может как-то изменить ход этой войны?
– Я его не читал, поэтому не могу вам сказать. Знаю только то, что убрали статью о демобилизации, что не является достаточно положительным для тех, кто уже два года защищает Украину.
Для меня уровень осведомленности людей сейчас достаточно высок, а вот уровень морального качества определенных структур, которые отвечают за то, чтобы страна двигалась, должен измениться. И я не говорю только о ветви законотворческой власти.
Ежедневно люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить или победой, или проигрышем, там нет нейтралитета.
Я думаю, что на самом деле все украинцы готовы защищать страну. Единственное, в чем проблема, они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг так же сознательно принимают решения.
Ранее Сергей Стаховский рассказал, что думает о выезде украинских футболистов за границу.
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