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Украина
04 мая 2024, 15:42 | Обновлено 04 мая 2024, 15:43
741
9

«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации

Бывший теннисист считает, что уровень нравственного качества определенных структур должен измениться

04 мая 2024, 15:42 | Обновлено 04 мая 2024, 15:43
741
9
«Все готовы воевать». Стаховский прокомментировал закон о мобилизации
Instagram. Сергей Стаховский

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал новый законопроект о мобилизации.

– Что думаете о новом законопроекте о мобилизации? Он может как-то изменить ход этой войны?

– Я его не читал, поэтому не могу вам сказать. Знаю только то, что убрали статью о демобилизации, что не является достаточно положительным для тех, кто уже два года защищает Украину.

Для меня уровень осведомленности людей сейчас достаточно высок, а вот уровень морального качества определенных структур, которые отвечают за то, чтобы страна двигалась, должен измениться. И я не говорю только о ветви законотворческой власти.

Ежедневно люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить или победой, или проигрышем, там нет нейтралитета.

Я думаю, что на самом деле все украинцы готовы защищать страну. Единственное, в чем проблема, они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг так же сознательно принимают решения.

Ранее Сергей Стаховский рассказал, что думает о выезде украинских футболистов за границу.

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Сергей Стаховский российско-украинская война мобилизация
Дмитро Вербинський Источник: РБК
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Комментарии 9
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dudigo78
Помиляєшся і дуже сильно. За опитуванням лише 30% готові захищати країну зі зброєю, але і тут є нюанс, переважна більшість з них мають бронь, і точно знають, що на фронті їх не буде. 
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+2
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Nick.Grabowski
Актор "військового" жанру пан Стаховський встигає і винну дегустацію провести в бомондній тусовці, і фотосесію у військовому спецодязі провести, інтерв'ю роздає направо-наліво, і виїхати з України, коли йому заманеться. 
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+1
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George1
В Україні воюють люди а в росіїї сміття 
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0
George1
Гарно що хоч підорів беркут що були на Майдані проти України кинули на фронт в пекло .ніхай кров'ю замолять гріхи 
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0
Первый Среди Равных
Всі готові воювати аж до кордонів 1991 року і проти будь-яких переговорів, тільки воєнкомати пустують))
А ні, черги в ТЦК таки з'явились. Правда на 100% складаються з тих, хто оформлює собі бронь )) 
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0
Первый Среди Равных
На західних кордонах України облаштували такі лінії і фортифікації і поставили стільки військ, що навіть якщо на нас з заходу нападе армія НАТО то не пройде )) 
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-1
Frank Pider
За себя пусть говорит, пи..р
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-2
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