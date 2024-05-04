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  4. Максим ДЯЧУК: «Критиковать меня могут только партнеры и тренеры»
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 17:07 |
493
0

Максим ДЯЧУК: «Критиковать меня могут только партнеры и тренеры»

Защитник «Динамо» поделился ожиданиями от матча против «Колоса»

04 мая 2024, 17:07 |
493
0
Максим ДЯЧУК: «Критиковать меня могут только партнеры и тренеры»
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Колоса».

– Какая твоя самая любимая часть тренировки? Некоторые больше всего ждут момента, когда говорят, что можно уже ехать домой...

– Самая любимая часть – это футбол, поскольку получаешь положительные эмоции.

– Впереди противостояние с «Колосом» – командой, которая меньше всего пропустила и отобрала очки у «Динамо» в первом круге. Какие ожидания от игры?

– Я считаю, что у них хорошая команда, хороший подбор игроков. Но мы настраиваемся на хорошую игру и положительный результат.

– С «Вересом» было видно, что соперник садился очень низко, играл в пять защитников. С «Колосом», наверное, будет похожая игра. Готовы ли к вязкому противостоянию?

– Мы нарабатываем различные схемы на тренировках, готовимся к каждому сопернику, разбираем их игру на теоретических занятиях. Конечно, редуты обороны проходить тяжело, но разбираем это и будем стараться выполнять задачи, которые дают тренеры, на поле.

– В предыдущих матчах была ротация в центре обороны – играл и ты, и Михавко, и Сирота. Насколько на вас влияет то, что, в принципе, вы не знаете, кто выйдет в составе на тот или иной матч?

– Это конкуренция, это футбол. Все готовы к этому. На тренировках показываем, кто на что способен, а тренер выбирает состав на игру.

– Насколько жара, которая установилась в последние дни, влияет на игру, на ее темп?

– Мне кажется, что сейчас немного тяжелее, ведь смена климата всегда влияет на организм. Но постепенно будем привыкать к этой жаре и в дальнейшем уже лучше будем чувствовать себя на поле.

– В прошлом матче Пономаренко забил дебютный мяч в УПЛ. В общем, на каждой позиции есть по несколько игроков, которые могут выйти и решить судьбу матча. Можно ли сказать, что в плане конкуренции «Динамо» сейчас находится на топовом уровне?

– Это «Динамо» (Киев), большой клуб со славной историей. Конечно, здесь есть серьезная конкуренция, и за каждое место нужно бороться. Игрок, который здесь выступает, должен на каждой тренировке и в каждой игре должен доказывать, что он достоин быть в стартовом составе и вообще в обойме команды.

– Как бы оценил свой прогресс в «Динамо» с начала сезона до нынешнего момента?

– Честно, не знаю, что и сказать. Только могу отметить, что здесь гораздо большее давление по сравнению с тем периодом, когда я выступал в аренде в «Александрии». Здесь постоянно от тебя что-то требуют. Сначала это трудно чувствовать, но постепенно адаптируешься к этому и становишься только лучше.

– После матчей обращаешь внимание на комментарии болельщиков в соцсетях или пропускаешь?

– Сначала, когда пришел в «Динамо», то читал, расстраивался из-за этого. Сейчас же я понимаю, что мне это не нужно, ведь критиковать могут меня только партнеры и тренеры, которые видят мою игру.

– Какого завершения сезона ожидаешь для «Динамо»? Насколько давит тот факт, что «Шахтер» очков не теряет и «Динамо» всегда в роли догоняющего?

– Задачу никто не отменял. У нас есть единственная цель – победа в чемпионате, и мы будем идти к ней. А самая главная победа будет для нас на фронте, конечно.

– Под руководством Александра Шовковского команда еще не проигрывала. Чем он особенный в тренерском плане?

– Каждый тренер особенный по-своему. У него есть свои подсказки, какие-то секреты, которые отличают его от других.

– Может подойти к тебе лично, рассказать, что ты делаешь неправильно, подсказать?

– Конечно, есть личные разговоры, когда он подходит, указывает на ошибки или, наоборот, говорит, что вот это хорошо и чтобы продолжал так делать и в дальнейшем.

– Сегодня на тренировке много отрабатывали удары с разных дистанций. На этом был сделан акцент, учитывая «закрытую» игру «Колоса»?

– Еще раз повторюсь, что у «Колоса» хорошая команда и нам будет непросто. Но эти наши наработки делаются не на одну игру, а в целом на сезон и дальнейшие матчи.

– Есть ли какие-то упражнения или игровые элементы, которые отрабатываются конкретно под соперника?

– Конечно, есть, но о них говорить нельзя.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Дячук Колос Ковалевка Динамо - Колос
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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