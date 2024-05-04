Испания04 мая 2024, 17:25 |
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Реал Мадрид – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги
04 мая 2024, 17:25 |
924
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4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Тибо Куртуа, который проводит первый матч в сезоне.
Ла Лига. 34-й тур. 4 мая
Реал Мадрид – Кадис – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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