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  4. Реал Мадрид – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
04 мая 2024, 17:25 |
924
0

Реал Мадрид – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги

04 мая 2024, 17:25 |
924
0
Реал Мадрид – Кадис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая проходит матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Кадис».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота «сливочных» защищает Тибо Куртуа, который проводит первый матч в сезоне.

Ла Лига. 34-й тур. 4 мая

Реал Мадрид – Кадис – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Реал Мадрид Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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