Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала

Лондонский «Арсенал» проиграл все свои последние четыре полуфинала во всех турнирах.

Начиная с сезона 2020/21, лондонцы вылетали на данной стадии в Лиге Европы, Кубке английской лиги (дважды) и Лиге чемпионов.

В рамках этих полуфинальных серий было сыграно 8 поединков, в которых «канониры» не одержали ни одной победы.

Последние 4 полуфинальных противостояния «Арсенала» во всех турнирах

2020/21, Лига Европы, Вильярреал – Арсенал – 2:1-0:0

2021/22, Кубок английской лиги, Ливерпуль – Арсенал – 0:0-2:0

2024/25, Кубок английской лиги, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 2:0-2:0

2024/25, Лига чемпионов, ПСЖ – Арсенал – 2:1-1:0

Прервать неприятную серию «Арсенал» попытается в полуфинале Кубка английской лиги сезона 2025/26 в противостоянии с «Челси». Поединок состоится 14 января в 22:00 по Киеву.