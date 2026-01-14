Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала
Вспомним, кому проигрывал Арсенал и в каких турнирах
Лондонский «Арсенал» проиграл все свои последние четыре полуфинала во всех турнирах.
Начиная с сезона 2020/21, лондонцы вылетали на данной стадии в Лиге Европы, Кубке английской лиги (дважды) и Лиге чемпионов.
В рамках этих полуфинальных серий было сыграно 8 поединков, в которых «канониры» не одержали ни одной победы.
Последние 4 полуфинальных противостояния «Арсенала» во всех турнирах
- 2020/21, Лига Европы, Вильярреал – Арсенал – 2:1-0:0
- 2021/22, Кубок английской лиги, Ливерпуль – Арсенал – 0:0-2:0
- 2024/25, Кубок английской лиги, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 2:0-2:0
- 2024/25, Лига чемпионов, ПСЖ – Арсенал – 2:1-1:0
Прервать неприятную серию «Арсенал» попытается в полуфинале Кубка английской лиги сезона 2025/26 в противостоянии с «Челси». Поединок состоится 14 января в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о бое Джошуа и Пола
Украинец забил пятый гол за «Жирону»