  4. Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала
Кубок английской лиги
14 января 2026, 15:00 | Обновлено 14 января 2026, 15:01
Арсенал против Челси: «Канониры» проиграли свои последние 4 полуфинала

Вспомним, кому проигрывал Арсенал и в каких турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Арcенал

Лондонский «Арсенал» проиграл все свои последние четыре полуфинала во всех турнирах.

Начиная с сезона 2020/21, лондонцы вылетали на данной стадии в Лиге Европы, Кубке английской лиги (дважды) и Лиге чемпионов.

В рамках этих полуфинальных серий было сыграно 8 поединков, в которых «канониры» не одержали ни одной победы.

Последние 4 полуфинальных противостояния «Арсенала» во всех турнирах

  • 2020/21, Лига Европы, Вильярреал – Арсенал – 2:1-0:0
  • 2021/22, Кубок английской лиги, Ливерпуль – Арсенал – 0:0-2:0
  • 2024/25, Кубок английской лиги, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 2:0-2:0
  • 2024/25, Лига чемпионов, ПСЖ – Арсенал – 2:1-1:0

Прервать неприятную серию «Арсенал» попытается в полуфинале Кубка английской лиги сезона 2025/26 в противостоянии с «Челси». Поединок состоится 14 января в 22:00 по Киеву.

Арсенал Лондон Челси Челси - Арсенал Кубок английской лиги по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
