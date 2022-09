Моуриньо получил признание в Серии А

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью признан тренером августа в чемпионате Италии сезона-2022/2023.

«Волки», руководимые Моуринью, в заключительном месяце лета провели четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Your #SerieA💎 Coach of the Month for August: @ASRomaEN boss José Mourinho! 👏