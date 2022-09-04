Италия04 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:36
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Моуриньо получил признание в Серии А
Наставник «Ромы» признан лучшим
04 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:36
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59-летний португальский специалист Жозе Моуринью признан тренером августа в чемпионате Италии сезона-2022/2023.
«Волки», руководимые Моуринью, в заключительном месяце лета провели четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.
Your #SerieA💎 Coach of the Month for August: @ASRomaEN boss José Mourinho! 👏— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 3, 2022
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