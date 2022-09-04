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Италия
04 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:36
217
0

Моуриньо получил признание в Серии А

Наставник «Ромы» признан лучшим

04 сентября 2022, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2022, 13:36
217
0
Моуриньо получил признание в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью признан тренером августа в чемпионате Италии сезона-2022/2023.

«Волки», руководимые Моуринью, в заключительном месяце лета провели четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

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Жозе Моуриньо Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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