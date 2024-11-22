Испания22 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:50
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Лидер Барселоны пропустит предстоящий матч чемпионата. Что известно?
Ламин Ямал не сыграет с «Сельтой»
22 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:50
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Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал пропустит предстоящий матч «сине-гранатовых» в чемпионате Испании против «Сельты», сообщил тренер команды Ханс-Дитер Флик.
«Ламин Ямал пропустит матч с «Сельтой», мы не хотим рисковать».
«Он вернется сразу же после того, как будет готов на сто процентов».
В этом сезоне Ламин Ямал сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
Левандовски удивлен талантом одноклубника.
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