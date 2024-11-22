Лидер Барселоны пропустит предстоящий матч чемпионата. Что известно?

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал пропустит предстоящий матч «сине-гранатовых» в чемпионате Испании против «Сельты», сообщил тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Ламин Ямал пропустит матч с «Сельтой», мы не хотим рисковать».

«Он вернется сразу же после того, как будет готов на сто процентов».

В этом сезоне Ламин Ямал сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Левандовски удивлен талантом одноклубника.