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Испания
22 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:50
411
0

Лидер Барселоны пропустит предстоящий матч чемпионата. Что известно?

Ламин Ямал не сыграет с «Сельтой»

22 ноября 2024, 17:53 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:50
411
0
Лидер Барселоны пропустит предстоящий матч чемпионата. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал пропустит предстоящий матч «сине-гранатовых» в чемпионате Испании против «Сельты», сообщил тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Ламин Ямал пропустит матч с «Сельтой», мы не хотим рисковать».

«Он вернется сразу же после того, как будет готов на сто процентов».

В этом сезоне Ламин Ямал сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Левандовски удивлен талантом одноклубника.

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Ламин Ямал Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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