Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левадовский рассказал, как впервые встретился с молодым талантом клуба Ламином Ямалом. Польский нападающий выделил испанца среди многих футболистов.

«Первый раз я увидел Ламина на тренировке ему было 15 лет.

Я видел много талантов в своей жизни, но такого никогда. Когда я увидел, как он играет, я сказал: «О Боже, это было невероятно».

Как он это делает в этом возрасте? Клянусь, это невозможно», – сказал Левандовски.

Итого на одном футбольном поле Роберт и Ламин провели 62 поединка.