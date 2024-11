«Как он это делает?». Левандовский удивлен талантом одноклубника

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левадовский рассказал, как впервые встретился с молодым талантом клуба Ламином Ямалом. Польский нападающий выделил испанца среди многих футболистов.

«Первый раз я увидел Ламина на тренировке ему было 15 лет.

Я видел много талантов в своей жизни, но такого никогда. Когда я увидел, как он играет, я сказал: «О Боже, это было невероятно».

Как он это делает в этом возрасте? Клянусь, это невозможно», – сказал Левандовски.

Итого на одном футбольном поле Роберт и Ламин провели 62 поединка.

🔵🔴 Lewandowski: “The first time I saw Lamine Yamal in training… he was 15 years old”.



“I've seen a lot of talent in my life, but never like that: oh my God, it was amazing”.



“How does he do that at that age? I swear it's impossible”. pic.twitter.com/7D2TLtq283