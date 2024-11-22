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Испания
22 ноября 2024, 01:58 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:59
192
0

«Как он это делает?». Левандовский удивлен талантом одноклубника

Ламин Ямал продолжает удивлять футбольный мир

22 ноября 2024, 01:58 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:59
192
0
«Как он это делает?». Левандовский удивлен талантом одноклубника
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Ламин Ямал

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левадовский рассказал, как впервые встретился с молодым талантом клуба Ламином Ямалом. Польский нападающий выделил испанца среди многих футболистов.

«Первый раз я увидел Ламина на тренировке ему было 15 лет.

Я видел много талантов в своей жизни, но такого никогда. Когда я увидел, как он играет, я сказал: «О Боже, это было невероятно».

Как он это делает в этом возрасте? Клянусь, это невозможно», – сказал Левандовски.

Итого на одном футбольном поле Роберт и Ламин провели 62 поединка.

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Роберт Левандовски Ламин Ямал Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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