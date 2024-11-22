Вторая попытка. Барселона представит маскота к 125-летнию клуба

Каталонская «Барселона» во второй раз за период существования представит клубного маскота. Событие состоится в честь 125-летия коллектива.

С помощью местной группы графических дизайнеров «Барселона» создает талисмана, отражающего историю клуба.

Ожидается, что маскот будет представлен в виде домашнего животного. Кроме того, этот персонаж будет появляться не только на футболе, но и на других видах спорта, где будет принимать участие «Барселона».

Впервые каталонский клуб создал маскота, когда достиг отметки в 100 лет существования. Талисмана звали «Клам», что в переводе с испанского – «Моллюск».