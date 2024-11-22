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Испания
22 ноября 2024, 01:13 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:18
79
0

Вторая попытка. Барселона представит маскота к 125-летнию клуба

Каталонский коллектив решил создать нового талисмана

22 ноября 2024, 01:13 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:18
79
0
Вторая попытка. Барселона представит маскота к 125-летнию клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Каталонская «Барселона» во второй раз за период существования представит клубного маскота. Событие состоится в честь 125-летия коллектива.

С помощью местной группы графических дизайнеров «Барселона» создает талисмана, отражающего историю клуба.

Ожидается, что маскот будет представлен в виде домашнего животного. Кроме того, этот персонаж будет появляться не только на футболе, но и на других видах спорта, где будет принимать участие «Барселона».

Впервые каталонский клуб создал маскота, когда достиг отметки в 100 лет существования. Талисмана звали «Клам», что в переводе с испанского – «Моллюск».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига талисман
Андрій Вітренко Источник: Relevo
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