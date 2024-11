Бобан выиграл суд. Милан должен экс-спортивному директору почти 5 миллионов

56-летний бывший игрок и спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан выиграл судебный процесс по делу о незаконном увольнении из клуба.

В 2020 году «россонери» уволили хорватского специалиста за публичные высказывания, которые не были согласованы с владельцами команды. Тогда Бобан заявил, что генеральный директор клуба Иван Газидис ведет переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

В клубе расценили это как разглашение внутренней информации, после чего Бобан был уволен с должности спортивного директора.

Хорват подал в суд и в итоге выиграл дело.

«Милану» предстоит выплатить своему бывшему сотруднику 4 миллиона 825 тысяч евро. Как сообщил журналист Николо Скира, в клубе предусмотрели такой исход дела, и эти средства будут перечислены Бобану в ближайшее время.

Zvonimir #Boban (rappresentato dagli avvocati Testa e Cammarata) ha vinto il ricorso in Cassazione: fu Illegittimo il suo licenziamento per giusta causa da parte del #Milan, che dovrà risarcirlo con €4,825M (cifra già messa a bilancio). Boban aveva vinto in primo grado; mentre… pic.twitter.com/D1VrxCt5g8