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  4. Бобан выиграл суд. Милан должен экс-спортивному директору почти 5 миллионов
Италия
22 ноября 2024, 15:42 |
211
0

Бобан выиграл суд. Милан должен экс-спортивному директору почти 5 миллионов

Бывший хорватский футболист доказал, что его уволили незаконно

22 ноября 2024, 15:42 |
211
0
Бобан выиграл суд. Милан должен экс-спортивному директору почти 5 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний бывший игрок и спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан выиграл судебный процесс по делу о незаконном увольнении из клуба.

В 2020 году «россонери» уволили хорватского специалиста за публичные высказывания, которые не были согласованы с владельцами команды. Тогда Бобан заявил, что генеральный директор клуба Иван Газидис ведет переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

В клубе расценили это как разглашение внутренней информации, после чего Бобан был уволен с должности спортивного директора.

Хорват подал в суд и в итоге выиграл дело.

«Милану» предстоит выплатить своему бывшему сотруднику 4 миллиона 825 тысяч евро. Как сообщил журналист Николо Скира, в клубе предусмотрели такой исход дела, и эти средства будут перечислены Бобану в ближайшее время.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Звонимир Бобан Милан суд спортивный директор Николо Скира
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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