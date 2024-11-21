Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:32
46
0

Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

21 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 21 ноября 2024, 20:32
46
0
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

В пятницу, 22 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские «Карпати» и ковалевский «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21 ноября 2024, 11:56 3
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?

Сербам не понравилось поведение фанатов

Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Футбол | 21 ноября 2024, 10:30 2
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины

Бывшие игроки «Динамо» поставили 200 долларов на игру национальной команды

Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Бокс | 21.11.2024, 09:15
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Футбол | 21.11.2024, 20:14
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Футбол | 21.11.2024, 13:54
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Партнер Забарного может стать заменой Салаха в Ливерпуле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
20.11.2024, 23:59 6
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 6
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем