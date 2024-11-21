Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
В пятницу, 22 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские «Карпати» и ковалевский «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Украина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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