Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 3-й английский гранд. Вингер Челси может сменить очередной клуб
Англия
22 ноября 2024, 18:13 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:49
474
0

3-й английский гранд. Вингер Челси может сменить очередной клуб

Джейдон Санчо может стать игроком «Тоттенхэма»

22 ноября 2024, 18:13 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:49
474
0
3-й английский гранд. Вингер Челси может сменить очередной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.

Санчо присоединился к «синим» после неплохой аренды в дортмундскую «Боруссию», ярко продемонстрировал себя в первых матчах, но затем вновь потух. Очередным претендентом на оживление карьеры Джейдона является «Тоттенхэм». Атакующая команда Постекоглу могла бы реабилитировать Санчо после стольких неудач на полях Англии. Игрок все еще принадлежит «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 5 матчей на клубном уровне, отдал 3 ассиста.

В «Челси» нашли альтернативу трансферу Осимхена.

По теме:
Галатасарай может подписать звезду Ливерпуля
Креативный дуэт из Лондона. 17 созданных моментов друг для друга
Арсенал потерял правого защитника на длительный срок
Джейдон Санчо Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ангелос Постекоглу
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Это футбол – все должны приспосабливаться к условиям»
Футбол | 22 ноября 2024, 18:55 0
Игорь КОСТЮК: «Это футбол – все должны приспосабливаться к условиям»
Игорь КОСТЮК: «Это футбол – все должны приспосабливаться к условиям»

Наставник молодежки «Динамо» высказался о разгромной победе над «Черноморцем»

Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22 ноября 2024, 07:45 0
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча

«Атлетико» хочет назначить Юргена вместо Диего Симеоне

Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21.11.2024, 20:41
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Футбол | 22.11.2024, 10:54
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
«Могли бы быть мадьяры». Сабо оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
Футбол | 22.11.2024, 16:34
«Могли бы быть мадьяры». Сабо оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
«Могли бы быть мадьяры». Сабо оценил шансы Украины в плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
21.11.2024, 22:06
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 95
Футбол
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02 1
Бокс
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 16
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем