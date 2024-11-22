3-й английский гранд. Вингер Челси может сменить очередной клуб
Джейдон Санчо может стать игроком «Тоттенхэма»
Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает Fichajes.
Санчо присоединился к «синим» после неплохой аренды в дортмундскую «Боруссию», ярко продемонстрировал себя в первых матчах, но затем вновь потух. Очередным претендентом на оживление карьеры Джейдона является «Тоттенхэм». Атакующая команда Постекоглу могла бы реабилитировать Санчо после стольких неудач на полях Англии. Игрок все еще принадлежит «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 5 матчей на клубном уровне, отдал 3 ассиста.
В «Челси» нашли альтернативу трансферу Осимхена.
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