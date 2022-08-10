В среду, 10-го августа, состоится товарищеский матч, в котором сразятся словенский «Домжале» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Домжале (Словения), на поле стадиона «Спортни парк», начало в 20:00.

Есть большие сомнения полагать, что донецкий «Шахтер» сейчас находится в хорошем расположении духа, так как команда под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича не может победить вот уже четыре товарищеских матча кряду, хотя и начала свой летний сбор с таких серьезных соперников, как амстердамский «Аякс» (1:3) и итальянская «Рома». Очередную попытку прервать полосу неудач «горняки» будут совершать в противостоянии против словенского «Домжале», который прошлый сезон завершил на седьмой строчке своего национального первенства, а сейчас уже успел забраться на четвертое место после четырех сыгранных туров в новом футбольном году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Домжале» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.