Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домжале – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 00:54 | Обновлено 10 августа 2022, 00:55
89
0

Домжале – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

10 августа 2022, 00:54 | Обновлено 10 августа 2022, 00:55
89
0
Домжале – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 10-го августа, состоится товарищеский матч, в котором сразятся словенский «Домжале» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Домжале (Словения), на поле стадиона «Спортни парк», начало в 20:00.

Есть большие сомнения полагать, что донецкий «Шахтер» сейчас находится в хорошем расположении духа, так как команда под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича не может победить вот уже четыре товарищеских матча кряду, хотя и начала свой летний сбор с таких серьезных соперников, как амстердамский «Аякс» (1:3) и итальянская «Рома». Очередную попытку прервать полосу неудач «горняки» будут совершать в противостоянии против словенского «Домжале», который прошлый сезон завершил на седьмой строчке своего национального первенства, а сейчас уже успел забраться на четвертое место после четырех сыгранных туров в новом футбольном году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Домжале» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Украинцы в Шахтере обижались, что не играли»
ЛНЗ минимально обыграл Верес
Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ
Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме
Футбол | 09 августа 2022, 23:39 1
ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме
ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме

На 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком

В сети появился календарь первого круга УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 17:51 4
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ

«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 09.08.2022, 10:40
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 09.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Футбол | 09.08.2022, 20:31
Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
08.08.2022, 10:59 6
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
08.08.2022, 11:47
Бокс
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности