Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против мюнхенской «Баварии»:

«Я всегда очень уверен в себе, потому что мы – «Реал» Мадрид. У меня лучший состав, команда очень хорошо выступила в этом сезоне. «Реал» и «Бавария» очень похожи. Мы очень уважаем «Баварию». Они были лучше нас в первом матче. Мы должны сделать все возможное. У нас есть шанс сыграть еще один финал. Мы знаем, что полуфиналы сложные, но мы мотивированы.

Тибо Куртуа хорошо сыграл против «Кадиса», но ему нужно время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Против «Баварии» сыграет Андрей Лунин».

Ответный матч «Реал» – «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:2.