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Лига чемпионов
07 мая 2024, 14:53 |
776
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»

Главный тренер мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «Баварии»

07 мая 2024, 14:53 |
776
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против мюнхенской «Баварии»:

«Я всегда очень уверен в себе, потому что мы – «Реал» Мадрид. У меня лучший состав, команда очень хорошо выступила в этом сезоне. «Реал» и «Бавария» очень похожи. Мы очень уважаем «Баварию». Они были лучше нас в первом матче. Мы должны сделать все возможное. У нас есть шанс сыграть еще один финал. Мы знаем, что полуфиналы сложные, но мы мотивированы.

Тибо Куртуа хорошо сыграл против «Кадиса», но ему нужно время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Против «Баварии» сыграет Андрей Лунин».

Ответный матч «Реал» – «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:2.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Тибо Куртуа Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Перець
Постав би свого Куртуа,  хоч би всі поржали
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GloryUkraine
Це хитрий, психологічний хід. Якщо Реал програє з Луніним, то Андрію дістанеться на горіхи, а якщо з Куртуа, то і Анчелотті і бельгієць будуть винуваті.
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