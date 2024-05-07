Под вопросом судьба 8 игроков Челси. Клуб думает над распродажей

Наставник Челси Маурисио Почеттино пока не определился с судьбой восьми игроков, которые могут покинуть состав лондонской команды будущим летом.

Скорее всего, будут проданы игроки, которые вернутся из аренд: вратарь Кепа Аррисабалага (Реал), хавбек Хаким Зиеш (Галатасарай) и форвард Ромелу Лукаку (Рома).

Шанс показать себя на летних сборах, скорее всего, получит нападающий Армандо Бройя, который выступает в аренде в Фулхэме.

Челси готов продать защитника Иана Матсена, которого хочет выкупить Боруссия Дортмунд, где игрок удачно проводит нынешний сезон. Сумма выкупа составляет 35 миллионов евро.

Под вопросом судьба защитников Марка Кукурельи и Тревора Чалоба.

Главным остается вопрос воспитанника клуба Конора Галлахера. Хавбек в сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач, но не может договориться с клубом о новом контракте, хотя действующий истекает летом 2025 года.

Почеттино регулярно говорит, что надеется сохранить Конора, но все зависит от решения клуба.