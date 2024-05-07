Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Под вопросом судьба 8 игроков Челси. Клуб думает над распродажей
Англия
07 мая 2024, 20:40 |
1522
2

Под вопросом судьба 8 игроков Челси. Клуб думает над распродажей

Мудрика в списке нет

07 мая 2024, 20:40 |
1522
2
Под вопросом судьба 8 игроков Челси. Клуб думает над распродажей
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Наставник Челси Маурисио Почеттино пока не определился с судьбой восьми игроков, которые могут покинуть состав лондонской команды будущим летом.

Скорее всего, будут проданы игроки, которые вернутся из аренд: вратарь Кепа Аррисабалага (Реал), хавбек Хаким Зиеш (Галатасарай) и форвард Ромелу Лукаку (Рома).

Шанс показать себя на летних сборах, скорее всего, получит нападающий Армандо Бройя, который выступает в аренде в Фулхэме.

Челси готов продать защитника Иана Матсена, которого хочет выкупить Боруссия Дортмунд, где игрок удачно проводит нынешний сезон. Сумма выкупа составляет 35 миллионов евро.

Под вопросом судьба защитников Марка Кукурельи и Тревора Чалоба.

Главным остается вопрос воспитанника клуба Конора Галлахера. Хавбек в сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач, но не может договориться с клубом о новом контракте, хотя действующий истекает летом 2025 года.

Почеттино регулярно говорит, что надеется сохранить Конора, но все зависит от решения клуба.

По теме:
МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Будет топ-трансфер? Форварда Ливерпуля заметили в Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом
Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ Кепа Аррисабалага Хаким Зиеш Ромелу Лукаку Армандо Бройя Иан Матсен Марк Кукурелья Трево Чалоба Конор Галлахер
Иван Зинченко Источник: Football London
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06 мая 2024, 23:14 2
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?

Каждый клуб, который вышел в главный еврокубковый турнир 2024/25, получит £15.9 млн

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07 мая 2024, 07:45 5
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
Футбол | 07.05.2024, 19:45
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07.05.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Футбол | 07.05.2024, 14:53
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wlad West
А  Шмурдик без вопросов 
Ответить
+1
umnuy2
кукурелья сейчас топчик
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 15
Волейбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем