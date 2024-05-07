Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте

Клуб АПЛ «Борнмут» запустил голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока сезона 2023/2024 в составе команды.

Проголосовать можно за любого игрока, который в нынешнем сезоне провел 10 и более матчей в составе «Борнмута», включая Илья Забарного. При этом клуб, очевидно, считает украинца одним из главных претендентов на победу, поскольку поместил его на плакат, посвященный голосованию.

В нынешнем сезоне Забарный провел 40 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и отличился 1 забитым голов. 21-летний украинец выступает за клуб с января 2023 года.

Принять участие в голосовании можно здесь.