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Англия
07 мая 2024, 20:03 | Обновлено 07 мая 2024, 20:41
573
0

Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте

Украинский защитник проводит успешный сезон в УПЛ

07 мая 2024, 20:03 | Обновлено 07 мая 2024, 20:41
573
0
Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Клуб АПЛ «Борнмут» запустил голосование среди болельщиков на звание лучшего игрока сезона 2023/2024 в составе команды.

Проголосовать можно за любого игрока, который в нынешнем сезоне провел 10 и более матчей в составе «Борнмута», включая Илья Забарного. При этом клуб, очевидно, считает украинца одним из главных претендентов на победу, поскольку поместил его на плакат, посвященный голосованию.

В нынешнем сезоне Забарный провел 40 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и отличился 1 забитым голов. 21-летний украинец выступает за клуб с января 2023 года.

Принять участие в голосовании можно здесь.

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Борнмут Илья Забарный лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Борнмут
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