Мхитарян рассказал, почему не намерен играть в Саудовской Аравии

Бывший футболист донецких «Металлурга», «Шахтера» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, как относится к переходу звездных игроков в чемпионат Саудовской Аравии, и возможен ли такой шаг с его стороны.

35-летний Мхитарян заявил, что для него в футболе главное не деньги, а сама игра.

«Приглашая сильных игроков, они хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя. Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта. Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений — это совсем другое», — поделился своими мыслями футболист «Интера».

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что экс-капитан сборной Армении отклонил щедрое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в итальянском клубе.