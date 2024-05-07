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  4. Мхитарян рассказал, почему не намерен играть в Саудовской Аравии
Италия
07 мая 2024, 18:27 |
1142
0

Мхитарян рассказал, почему не намерен играть в Саудовской Аравии

Для Генриха деньги не главное в футболе

07 мая 2024, 18:27 |
1142
0
Мхитарян рассказал, почему не намерен играть в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Бывший футболист донецких «Металлурга», «Шахтера» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, как относится к переходу звездных игроков в чемпионат Саудовской Аравии, и возможен ли такой шаг с его стороны.

35-летний Мхитарян заявил, что для него в футболе главное не деньги, а сама игра.

«Приглашая сильных игроков, они хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя. Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта. Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений — это совсем другое», — поделился своими мыслями футболист «Интера».

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что экс-капитан сборной Армении отклонил щедрое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в итальянском клубе.

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Генрих Мхитарян Шахтер Донецк Интер Милан чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Юрій Вишневський Источник: OneFootball
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