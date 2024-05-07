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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 20:27 | Обновлено 07 мая 2024, 20:31
231
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ

Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 4 по 6 мая

07 мая 2024, 20:27 | Обновлено 07 мая 2024, 20:31
231
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 27-го тура.

Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 4 по 6 мая.

Претенденты на лучшего игрока 27-го тура УПЛ

  • Рамик Гаджиев (Днепр-1)
  • Андрей Ярмоленко (Динамо)
  • Николай Михайленко (Александрия)
  • Игорь Краснопир (Оболонь)

Претенденты на лучшего тренера 27-го тура УПЛ

  • Юрий Максимов (Днепр-1)
  • Александр Шовковский (Динамо)
  • Олег Шандрук (Верес)
  • Виктор Скрипник (Металлист 1925)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 8 мая 12:00.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Оболонь Киев лучший тренер Рамик Гаджиев Андрей Ярмоленко Николай Михайленко Игорь Краснопир Юрий Максимов Олег Шандрук Виктор Скрипник Александрия Днепр-1 Верес Ровно Металлист 1925
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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