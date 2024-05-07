Украина. Премьер лига07 мая 2024, 20:27 | Обновлено 07 мая 2024, 20:31
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ
Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 4 по 6 мая
07 мая 2024, 20:27 | Обновлено 07 мая 2024, 20:31
231
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 27-го тура.
Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 4 по 6 мая.
Претенденты на лучшего игрока 27-го тура УПЛ
- Рамик Гаджиев (Днепр-1)
- Андрей Ярмоленко (Динамо)
- Николай Михайленко (Александрия)
- Игорь Краснопир (Оболонь)
Претенденты на лучшего тренера 27-го тура УПЛ
- Юрий Максимов (Днепр-1)
- Александр Шовковский (Динамо)
- Олег Шандрук (Верес)
- Виктор Скрипник (Металлист 1925)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 8 мая 12:00.
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