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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 20:12 | Обновлено 07 мая 2024, 20:20
557
2

В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ с Колосом

Автор второго гола Андрей Ярмоленко назван MVP встречи

07 мая 2024, 20:12 | Обновлено 07 мая 2024, 20:20
557
2
В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ с Колосом
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Болельщики «Динамо» в клубных соцсетях выбрали лучшего игрока матча 27-го тура УПЛ, в котором киевляне дома победили «Колос» из Ковалевки (5:0).

Большинство респондентов (46%) лучшим назвали автора второго гола в матче – Андрея Ярмоленко.

Вторым в опросе стал автор трех голевых передач – полузащитник Николай Шапаренко (21%), а третье место занял полузащитник Виталий Буяльский, забивший третий мяч в матче и набравший 9% голосов.

«Динамо» победило «Колос» со счетом 5:0 благодаря голам Бондаренко (автогол), Ярмоленко, Буяльского, Кабаева и Волошина.

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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 27-го тура УПЛ
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Виталий Буяльский Динамо - Колос Колос Ковалевка лучший игрок
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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Фанькин кот
Зачем Ермолай? Лучшие "игроки" дынамки в этом договорнячке - братки суркисы с их ворованным баблишком, шубами и унитазами. Как говорят, большое бабло побеждает "зло"...
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