В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ с Колосом

Болельщики «Динамо» в клубных соцсетях выбрали лучшего игрока матча 27-го тура УПЛ, в котором киевляне дома победили «Колос» из Ковалевки (5:0).

Большинство респондентов (46%) лучшим назвали автора второго гола в матче – Андрея Ярмоленко.

Вторым в опросе стал автор трех голевых передач – полузащитник Николай Шапаренко (21%), а третье место занял полузащитник Виталий Буяльский, забивший третий мяч в матче и набравший 9% голосов.

«Динамо» победило «Колос» со счетом 5:0 благодаря голам Бондаренко (автогол), Ярмоленко, Буяльского, Кабаева и Волошина.