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  4. ВИДЕО. Очередной гол Ярмоленко. Динамо трижды забило Колосу за 4 мин
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 16:50 |
639
0

ВИДЕО. Очередной гол Ярмоленко. Динамо трижды забило Колосу за 4 мин

Киевляне мощно начали второй тайм

05 мая 2024, 16:50 |
639
0
ВИДЕО. Очередной гол Ярмоленко. Динамо трижды забило Колосу за 4 мин
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» сверхмощно начало второй тайм. Киевляне забили трижды за 4 минуты. Голами отличились Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и мяч в свои ворота забил Денис Безбородько.

Автогол Безбородько

Голы Ярмоленко и Буяльского

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Колос Колос Ковалевка Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Денис Безбородько
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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