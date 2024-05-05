ВИДЕО. Очередной гол Ярмоленко. Динамо трижды забило Колосу за 4 мин

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Киевское «Динамо» сверхмощно начало второй тайм. Киевляне забили трижды за 4 минуты. Голами отличились Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский и мяч в свои ворота забил Денис Безбородько.

Автогол Безбородько

Голы Ярмоленко и Буяльского