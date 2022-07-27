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  4. Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
27 июля 2022, 20:23 | Обновлено 27 июля 2022, 20:29
1965
0

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле

27 июля 2022, 20:23 | Обновлено 27 июля 2022, 20:29
1965
0
Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В среду, 27 июля, проходит ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу», начало – в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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