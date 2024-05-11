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  4. 6:0 от первой ракетки Украины в Риме. Видеообзор матча Свитолина – Эррани
WTA
11 мая 2024, 07:33 |
736
0

6:0 от первой ракетки Украины в Риме. Видеообзор матча Свитолина – Эррани

Элина уверенно переиграла Сару в 1/32 финала престижных соревнований в столице Италии

11 мая 2024, 07:33 |
736
0
6:0 от первой ракетки Украины в Риме. Видеообзор матча Свитолина – Эррани
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила Сару Эррани (Италия, WTA 93) со счетом 6:0, 6:2 за 1 час и 17 минут.

Это была третья встреча соперниц. Элина впервые выиграла очный поединок.

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Италии Свитолина сыграет против 23-й сеяной Анны Калинской.

6:0 от первой ракетки Украины в Риме. Видеообзор матча Свитолина – Эррани

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видео Элина Свитолина Сара Эррани WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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