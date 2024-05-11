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Турция
11 мая 2024, 13:49 | Обновлено 11 мая 2024, 13:50
317
0

Неожиданно. Моуриньо может возглавить команду не из топ-5 еврочемпионатов

Представители Фенербахче уже контактировали со специалистом

11 мая 2024, 13:49 | Обновлено 11 мая 2024, 13:50
317
0
Неожиданно. Моуриньо может возглавить команду не из топ-5 еврочемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в назначении на пост главного тренера Жозе Моуриньо.

Как сообщает Sabah, спортивный директор клуба из Стамбула Марио Бранко ведет поиски замены нынешнему главному тренеру Исмаилу Карталу и уже связывался с португальцем.

«Мы хотим работать с вами в следующем сезоне. В июне у нас будут выборы. Мы можем снова встретиться после них и обсудить условия», — якобы заявил Бранко на встрече с Моуриньо.

Отметим, что последним местом работы 61-летнего Моуриньо была «Рома», из которой его уволили в январе.

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Юрій Вишневський Источник: Sabah
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