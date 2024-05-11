Неожиданно. Моуриньо может возглавить команду не из топ-5 еврочемпионатов

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в назначении на пост главного тренера Жозе Моуриньо.

Как сообщает Sabah, спортивный директор клуба из Стамбула Марио Бранко ведет поиски замены нынешнему главному тренеру Исмаилу Карталу и уже связывался с португальцем.

«Мы хотим работать с вами в следующем сезоне. В июне у нас будут выборы. Мы можем снова встретиться после них и обсудить условия», — якобы заявил Бранко на встрече с Моуриньо.

Отметим, что последним местом работы 61-летнего Моуриньо была «Рома», из которой его уволили в январе.