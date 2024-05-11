Неожиданно. Моуриньо может возглавить команду не из топ-5 еврочемпионатов
Представители Фенербахче уже контактировали со специалистом
Турецкий «Фенербахче» заинтересован в назначении на пост главного тренера Жозе Моуриньо.
Как сообщает Sabah, спортивный директор клуба из Стамбула Марио Бранко ведет поиски замены нынешнему главному тренеру Исмаилу Карталу и уже связывался с португальцем.
«Мы хотим работать с вами в следующем сезоне. В июне у нас будут выборы. Мы можем снова встретиться после них и обсудить условия», — якобы заявил Бранко на встрече с Моуриньо.
Отметим, что последним местом работы 61-летнего Моуриньо была «Рома», из которой его уволили в январе.
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