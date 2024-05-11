От скромности не умрет. Звезда МЮ набил огромное тату со своим изображением

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони набил татуировку со своим празднованием гола во времена выступлений за амстердамский «Аякс».

На рисунке на всю спину бразилец изображен в момент после гола в ворота «Фейеноорда» в 2022 году, в котором амстердамцы стали чемпионами. Тогда Антони забил победный мяч на 86-й минуте, а затем снял футболку и встал на рекламные щиты перед болельщиками.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 95 млн евро летом 2022 года. На счету 24-летнего вингера 11 голов и 5 ассистов в 81 матче за манкунианцев.