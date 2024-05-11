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  4. От скромности не умрет. Звезда МЮ набил огромное тату со своим изображением
Англия
11 мая 2024, 12:31 |
1024
3

От скромности не умрет. Звезда МЮ набил огромное тату со своим изображением

Антони увековечил эмоции от забитого мяча в составе Аякса

11 мая 2024, 12:31 |
1024
3
От скромности не умрет. Звезда МЮ набил огромное тату со своим изображением
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони набил татуировку со своим празднованием гола во времена выступлений за амстердамский «Аякс».

На рисунке на всю спину бразилец изображен в момент после гола в ворота «Фейеноорда» в 2022 году, в котором амстердамцы стали чемпионами. Тогда Антони забил победный мяч на 86-й минуте, а затем снял футболку и встал на рекламные щиты перед болельщиками.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 95 млн евро летом 2022 года. На счету 24-летнего вингера 11 голов и 5 ассистов в 81 матче за манкунианцев.

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Антони Манчестер Юнайтед татуировка Аякс фото
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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Комментарии 3
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Умник
Как ему интересно в Манчестере удается норм перемещаться?))))
Я очень надеюсь что он будет делать тату где то в другом клубе
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0
Max77
Бик
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0
pol-55
*кожен по своєму....*
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