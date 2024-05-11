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  4. ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 12:29 |
33
0

ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»

Бывший тренер «Миная» поделился ожиданиями от Классического

11 мая 2024, 12:29 |
33
0
ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Чего Вы ждете от Классического?

– Желание одно – увидеть хороший футбол в исполнении лучших команд Украины.

– Этот матч станет решающим для чемпионства? Кто его выиграет, тот и заберет золотые медали?

– Я не вижу, с кем «Шахтер» может потерять, если обыграет «Динамо». Им все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим.

– «Динамо» уже пять матчей после полномасштабного вторжения не может обыграть «Шахтер». Это объективная закономерность или больше отдельные истории отдельных матчей?

– Хотелось бы увидеть «Динамо» на уровне такого наиболее ответственного поединка. Обе команды подходят к игре в оптимальном состоянии.

– В чем нынешние команды сильнее друг друга?

– Индивидуально «Шахтер» сильнее за счет бразильцев, которые здорово работают с мячом и делают разницу на поле. В защите у дончан есть проблемы, которые может использовать «Динамо».

– Луческу покинул «Динамо» после предыдущего Классического. Динамовцы стали сильнее за то время или это просто синдром слабости оппозиции на внутренней арене?

– Мне кажется, что «Динамо» стало сильнее. Молодежь добавляет со временем. Сейчас мы видим, что у киевлян микроклимат в порядке. Вернулся Ярмоленко, который очень много дает этой команде.

– Чем отличается «Шахтер» Пушича от ван Леувена и Йовичевича?

– У Патрика не получилось поставить «Шахтеру» футбол, который дал результат в «Заре». Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Схема такая же, команда играет в комбинационный футбол. Единственное, что у Йовичевича не было тех бразильцев.

– Слова менеджмента «Шахтера», что они строят сильнейшую команду в истории, чем-то подкреплены или только время может дать ответ?

– Поживем-посмотрим. Для того, чтобы этот «Шахтер» был лучшим в истории, надо хотя бы Лигу конференций выиграть.

– Кто из игроков, которые выйдут на поле в этих командах, станет новой большой продажей из УПЛ?

– Много очных дуэлей можно выделить. Тех же Ваната и Сикана, которые бомбардирскую гонку ведут. Судакова и Шапаренко, которые являются двигателями в составе обеих команд.

– Сегодняшние «Шахтер» и «Динамо» – конкурентоспособны на европейском уровне?

– Однозначно. Понятно, что клубам придется решать для себя дилемму относительно Олимпиады, которая не подпадает в окна ФИФА и УЕФА.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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