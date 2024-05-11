Огненные дерби: Браво, федерация, Золотой матч и неприличные жесты

11 мая в рамках 28 тура УПЛ встретятся две лучшие отечественные команды нынешнего времени – «Шахтер» и «Динамо». Матчи между грандами украинского футбола всегда вызывают повышенный интерес и почти всегда заканчиваются из ряда вон выходящими событиями. Не исключено, что и ближайшая игра между заклятыми соперниками тоже окажется резонансной.

Накануне всеукраинского дерби Sport.ua вспоминает самые огненные поединки между «бело-синими» и «оранжево-черными» в чемпионатах страны.

Шахтер – Динамо – 1:0

Гол: Кривцов, 17.

Чемпионат Украины 2019/2020. 14 тур. Харьков. Стадион «Металлист».

ФК Шахтер

Игра получилась не очень зрелищной. Единственный гол забил центральный защитник «горняков» Кривцов, который оказался самым расторопным во время подачи от углового флажка и головой отправил мяч в сетку ворот. А запомнился этот поединок расистскими выкриками болельщиков из трибун в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона во второй половине второго тайма. Услышав уханье на трибунах, Тайсон расплакался. А за ним расплакался и Дентиньо. Игра была приостановлена на пять минут. После возобновления матча Тайсон показал средний палец динамовским болельщикам и был удален.

Динамо – Шахтер – 3:0

Голы: Гусев, 24 (пен), 90, Шевченко, 62.

Чемпионат Украины 2010/2011. 27 тур. Киев. Стадион «Динамо».

Тот сезон «горняки» выиграли без особых напрягов. Однако «бело-синим» удалось подсластить горькую пилюлю: в родных стенах они разнесли своего принципиального соперника. Кроме разгромного счета, который уже сам по себе является весьма неординарным для матчей между этими соперниками, та игра запомнилась удалением главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу за излишние эмоции. И красивейшим голом Андрея Шевченко, который ловко забросил мяч за шиворот Андрею Пятову. Кстати, Шева в той игре поучаствовал во всех голах своей команды.

Шахтер – Динамо – 3:0

Голы: Эдуардо, 33, 78, Нем, 73.

Чемпионат Украины 2015/2016. 24 тур. Львов. «Арена Львов».

К этому поединку динамовцы успели оформить чемпионский титул. И этот свежеиспеченный титул их, похоже, расслабил. Матч против «Шахтера» подопечные Сергея Реброва провели откровенно слабо и заслуженно проиграли. Причем проиграли крупно. Но матч запомнился не только разгромом киевлян, но и другими не менее резонансными событиями.

После того, как «горняки» забили третий гол, полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко побежал к динамовским трибунам и показал эмблему «Шахтера» на своей футболке. Защитник «Динамо» Домагой Вида сделал замечание Тарасу, но тот решил ретироваться от хорвата. Но не успел, так как Андрей Ярмоленко сзади грубо ударил Степаненко по ногам. И после этого полыхнуло по-настоящему. Возникла массовая потасовка, Ярмоленко и Степаненко были удалены, а игра так и завершилась крупной победой «горняков». Кстати, и в первом круге того сезона дончане смогли крупно обыграть киевлян.

Шахтер – Динамо – 2:0

Голы: Федоров, 43 (автогол), Гавранчич, 90 (автогол).

Чемпионат Украины 2001/2002. 25 тур. Донецк. РСК «Олимпийский».

Один из самых первых матчей, ознаменовавших рождение «всеукраинского дерби». Дончан в том сезоне тренировал итальянец Невио Скала. А «Динамо» начинало сезон под руководством Валерия Лобановского. Но после игры в Запорожье против «Металлурга» Валерию Васильевичу стало плохо, и он умер в больнице после обширного инсульта.

Тот сезон «бело-синие» доигрывали под руководством Алексея Михайличенко. Сначала «Шахтер» одолел киевлян в финале Кубка Украины, а затем победил и в чемпионате – за тур до финиша сезона. Благодаря автоголам Федорова и Гавранчича подопечные Скалы вырвали победу. И опередили «Динамо» на одно очко. В последнем туре «горняки» выиграли в «Закарпатья» и впервые в своей истории стали чемпионами Украины.

Шахтер – Динамо – 2:1

Голы: Марика, 60, Агахова, 100 – Родолфо, 80.

Чемпионат Украины 2005/2006. «Золотой матч». Кривой Рог. Стадион «Металлург».

В 2006 году впервые в истории чемпионатов Украины был проведен «золотой матч» – после того, как на финишный отрезок чемпионата «Шахтер» и «Динамо» пришли с одинаковыми показателями в графе «очки». Был организован дополнительный поединок между двумя лидерами – на нейтральном поле. В качестве нейтрального поля был избран стадион Кривого Рога. Матч получился очень упорным. И победитель определился в дополнительное время. Победный гол на счету форварда «горняков» Джулиуса Агаховы, который забил ударом головой после розыгрыша углового удара.

Динамо – Шахтер – 1:0

Гол: Шацких, 73.

Чемпионат Украины 2006/2007. 13 тур. Киев. Стадион «Динамо».

Матч состоялся на промозглом ноябрьском ветру. И запомнился не только единственным голом динамовцев, который соорудили ветераны Белькевич и Шацких, но и, прежде всего, поведением наставника дончан Мирчи Луческу. Арбитром того поединка был португалец Паулу Кошта. Румынский тренер неоднократно высказывал свои претензии судье, и в итоге был удален с поля. Перед тем, как удалиться, Луческу сорвал с себя шапку и бросил на газон с криком «Браво, Федерация, браво». Свой поступок Мирча объяснил тем, что президент ФФУ Григорий Суркис – родной брат президента «Динамо» Игоря Суркиса, и что португальская судейская бригада проявляла симпатию к «Динамо».

Кроме Луческу, в том матче были удалены еще двое «горняков» – Дмитрий Чигринский и Дарио Срна. Динамовцы тоже доигрывали в меньшинстве – был удален Артем Милевский.

Шахтер – Динамо – 2:0

Голы: Тейшейра, 56, Ракицкий, 81.

Чемпионат Украины 2011/2012. 26 тур. Донецк. «Донбасс-Арена».

«Динамо» прибыло в Донецк в качестве лидера чемпионата: подопечные Юрия Семина опережали подопечных Мирчи Луческу на три очка. Но после матча в соперников оказалось очковое равенство, ибо дончане сумели вырвать победу. Однако победа получилась скандальной.

В конце первого тайма арбитр поединка Юрий Вакс наградил полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша весьма странной красной карточкой. Вторую желтую карточку Денис получил за «неспортивное поведение». А если говорить более детально, то за «препятствие возобновлению игры». Этот эпизод вызвал очень горячие споры между наставником «Динамо» Семиным и ассистентом Луческу – Спиридоном. Оба тренера были удалены.

В качестве бонуса: Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Кучер, 20, 62, Луис Адриано, 81 – Ярмоленко, 45.

Чемпионат Украины 2012/2013. 8 тур. Донецк. «Донбасс-Арена».

Игра как таковая получилась заурядной. Да и преимущество «горняков» оказалось слишком заметным. Но в наш «хит-парад» этот поединок попал исключительно благодаря Денису Гармашу. Уже после того, как поединок завершился, Гармаш показал неприличный жест в адрес болельщиков «Шахтера»: Денис «показал трибунам правую руку, согнутую в локте». Но на этом он не успокоился, и в подтрибунном помещении выматерил судейскую бригаду.

За эти выходки Гармаш был дисквалифицирован на три матча. Кроме того, полузащитник получил и серьезный штраф от своего клуба.