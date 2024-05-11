ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил игровую карьеру в 35 лет

Экс-футболист «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины 35-летний Марлос завершил игровую карьеру.

О том, что игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщил авторитетный портал Transfermarkt. Отмечается, что Марлос находился без команды с начала 2023-го, когда покинул бразильский «Атлетико Паранаэнсе», а окончательно решил завершить карьеру 1 мая нынешнего года.

Напомним, большую часть карьеры Марлос провел в Украине. В составе «Металлиста» и «Шахтера» полузащитник провел более 350 матчей во всех турнирах, также на его счету 27 поединков и забитый мяч в составе сборной Украины.