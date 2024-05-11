Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 10:20 | Обновлено 11 мая 2024, 10:47
221
1

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»

Бывший игрок двух команд – о центральном матче тура

11 мая 2024, 10:20 | Обновлено 11 мая 2024, 10:47
221
1
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»
УАФ. Владимир Езерский

В преддверии украинского классического, как с начала 2000-х называют поединки между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», комментарий об очередной дуэли двух грандов Sport.ua дал бывший игрок, а ныне тренер Владимир Езерский. В его профессиональной карьере были выступления за оба клуба. В «Динамо» он играл в конце 90-х, а в «Шахтере» в конце первого десятилетия 2000-х.

- В этой игре наверняка будет решаться судьба чемпионства, – делится мнением о центральном поединке 28-го тура УПЛ Езерский. – Если «Шахтер» победит, то досрочно станет обладателем золотых наград. В том случае, если выиграет «Динамо», то интрига сохранится до последнего тура чемпионата.

- Как вы думаете, что в плане игры следует ожидать от команд, которые сойдутся в главном украинском дерби?
- Учитывая, что это очень ответственный и ключевой матч, обе команды будут играть на результат. Мы видим стиль «Шахтера», который отличается от стиля «Динамо». Все мы ожидаем интересной и боевой игры.

- Если предположить, что поединок завершится ничьей, то в чью пользу он будет?
- Нужно смотреть, какие соперники по календарю будут ожидать обе команды в двух последних турах. И сможет ли в них «Шахтер» проиграть, как и сможет ли в них «Динамо» пройти без потерь. То есть, здесь уже больше будет зависеть от «горняков», как именно они пройдут те два тура.

- «Шахтера» после украинского классико ждут два выездных поединка – с «Днепром-1» и «Полесьем», а «Динамо» сыграет дома с «Кривбассом» и в гостях с «Рухом».
- «Днепр-1» сейчас борется за право играть в Лиге Европы, а «Кривбасс» уже практически обеспечил себе бронзовые медали, поэтому при условии победы динамовцев или ничьей в игре с «Шахтером» поединки с этими соперниками будут иметь для грандов в 29-м туре большое значение. Да и вообще, каждая игра на финише будет ключевой, ведь соперниками динамовцев и «горняков» будут команды из первой шестерки, которые ведут борьбу за еврокубковые места. Что и говорить, окончание чемпионата может стать очень интересным. Повторюсь: если «Шахтер» не выиграет в завтрашней встрече с «Динамо». В противном случае донецкая команда за два тура до завершения сезона может праздновать чемпионство.

Ранее заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник сообщил, что после матча юношеских команд «Динамо» и «Шахтера» произошел конфликт между руководителями команд.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо будет искать свои шансы с Шахтером в контратаках»
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Владислав ЛУПАШКО: «Игроки Ингульца заслужили, чтобы сыграть в УПЛ»
Владимир Езерский Динамо Киев Шахтер Донецк инсайд Шахтер - Динамо Киев
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 07:00 179
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене-Львов»

Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 11 мая 2024, 07:11 1
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо

11 мая в 18:00 пройдет центральный матч 28-го тура УПЛ

Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Футбол | 11.05.2024, 07:07
Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Теннис | 10.05.2024, 19:05
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Футбол | 10.05.2024, 22:37
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bolelschik
Не втртшеться, якщо Динамо переможе. Це б було добре, щоб зберегьт інтригу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 4
Бокс
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем