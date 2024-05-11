Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»

В преддверии украинского классического, как с начала 2000-х называют поединки между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», комментарий об очередной дуэли двух грандов Sport.ua дал бывший игрок, а ныне тренер Владимир Езерский. В его профессиональной карьере были выступления за оба клуба. В «Динамо» он играл в конце 90-х, а в «Шахтере» в конце первого десятилетия 2000-х.

- В этой игре наверняка будет решаться судьба чемпионства, – делится мнением о центральном поединке 28-го тура УПЛ Езерский. – Если «Шахтер» победит, то досрочно станет обладателем золотых наград. В том случае, если выиграет «Динамо», то интрига сохранится до последнего тура чемпионата.

- Как вы думаете, что в плане игры следует ожидать от команд, которые сойдутся в главном украинском дерби?

- Учитывая, что это очень ответственный и ключевой матч, обе команды будут играть на результат. Мы видим стиль «Шахтера», который отличается от стиля «Динамо». Все мы ожидаем интересной и боевой игры.

- Если предположить, что поединок завершится ничьей, то в чью пользу он будет?

- Нужно смотреть, какие соперники по календарю будут ожидать обе команды в двух последних турах. И сможет ли в них «Шахтер» проиграть, как и сможет ли в них «Динамо» пройти без потерь. То есть, здесь уже больше будет зависеть от «горняков», как именно они пройдут те два тура.

- «Шахтера» после украинского классико ждут два выездных поединка – с «Днепром-1» и «Полесьем», а «Динамо» сыграет дома с «Кривбассом» и в гостях с «Рухом».

- «Днепр-1» сейчас борется за право играть в Лиге Европы, а «Кривбасс» уже практически обеспечил себе бронзовые медали, поэтому при условии победы динамовцев или ничьей в игре с «Шахтером» поединки с этими соперниками будут иметь для грандов в 29-м туре большое значение. Да и вообще, каждая игра на финише будет ключевой, ведь соперниками динамовцев и «горняков» будут команды из первой шестерки, которые ведут борьбу за еврокубковые места. Что и говорить, окончание чемпионата может стать очень интересным. Повторюсь: если «Шахтер» не выиграет в завтрашней встрече с «Динамо». В противном случае донецкая команда за два тура до завершения сезона может праздновать чемпионство.

Ранее заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник сообщил, что после матча юношеских команд «Динамо» и «Шахтера» произошел конфликт между руководителями команд.