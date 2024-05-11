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Чемпионат Украины
Колос К
13.05.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 12:31 |
84
0

Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда из Ковалевки еще не решила главную задачу в турнире. От зоны переходных игр 4 очка

11 мая 2024, 12:31 |
84
0
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 28-м туре украинской Премьер-Лиги в понедельник 13 мая «Колос» на своем поле будет принимать черкасский «ЛНЗ». Если гости уже выполнили свою задачу-минимум и в сезоне своего дебюта практически сохранили прописку в элитном дивизионе, то для хозяев поля это вопрос еще остается открытым. Ведь до зоны переходных матчей всего 4 очка, так что еще надо постараться набрать турнирные балы, чтобы затем не проводить стыковые игры с представителем первой лиги.

Колос

Ковалевцы во второй половине чемпионата выступают явно ниже своих возможностей. Из 11 матчей они 7 проиграли, два раза сыграли вничью и только дважды добивались побед. Причем выигрывали они не у себя в Ковалевке, а на выезде. Все это привело к тому, что в конце апреля вместо Ярослава Вишняка исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Поздеев. И уже при новом наставнике «Колос» с разгромным счетом проиграл «Динамо» 0:5, а также потерпел поражение в перенесенном поединке с «Зарей» 0:1.

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Пожалуй, главной проблемой клуба в нынешнем сезоне является атака. В 27 матчах было забито 18 голов, а если брать только весеннюю часть, то всего 7. Больше половины поединков в сезоне (15 матчей) «Колос» вообще не поражал ворота соперников. Понятно, что с такой результативностью думать о высоких местах не приходится и сейчас все усилия команды будут направлены на то, чтобы не скатиться вниз в турнирной таблице.

Вторая проблема, которую мы уже косвенно затронули, это то, что «Колос» не может добиться успеха на своем родном стадионе с 10 ноября прошлого года, когда был повержен «Минай» 2:0. С тех пор как отрезало. Поэтому на финише сезона ковалевцы наверняка постараются порадовать родных болельщиков долгожданной победой.

ЛНЗ

А вот черкасский клуб по-хорошему удивил. Большая часть специалистов и любителей футбола зимой прогнозировали «ЛНЗ» максимум переходные матчи, а то и место в числе главных аутсайдеров. Но подопечные Олега Дулуба не только посрамили таких прогнозистов, а и поднялись на невиданную для себя высоту – 7 место в Премьер-Лиге. Еще бы немного и борьба за еврокубки стала бы реальностью.

Особенно впечатлили весенние победы «ЛНЗ» над «Полесьем» 1:0 и «Александрией» 2:1 (обе в гостях), а также ничьи с «Днепром-1» и «Динамо» с одинаковым счетом 1:1. Всего же в активе черкасской команды в нынешнем сезоне 8 побед и 8 ничьих, что дало возможность набрать 32 очка.

Правда, в предыдущем туре футболисты из Черкасс проиграли в Киеве «Оболони» 0:1. Но дело не только в самом поражении. В самой концовке той встречи получили предупреждения израильский легионер Арад Бар и опытный полузащитник Денис Олейник. Теперь из-за перебора желтых карточек оба они будут вынуждены пропустить матч в Ковалевке.

Статистика матчей

В первом круге соперники сыграли вничью 1:1. Игра проходила на поле черкасского стадиона «Центральный» и первыми на 20-й минуте счет открыли хозяева поля после точного удара Шестакова. А на 79-й минуте Милько восстановил равновесие. Этот матч пока является единственным для соперников в Премьер-Лиге.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Рангел, Ильин, Ориховский, Топалов, Велетень, Паулаускас

«ЛНЗ»: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк, Рыбалка, Бойко, Яшари, Пасич, Молло, Эйнел

Прогноз на противостояние:

В предстоящем матче «Колосу» победа будет очень нужна, но футболисты «ЛНЗ» постараются, как минимум, не проиграть и отобрать очки у хозяев поля. Будет борьба, которая, скорее всего, завершится ничейным результатом 0:0.

13 мая, понедельник

«Колос» – «ЛНЗ»
Ковалевка. Стадион «Колос». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
КОЛОС - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Резников (Каменское)
Прогноз Sport.ua — 0:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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