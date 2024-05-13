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Чемпионат Украины
Колос К
13.05.2024 15:30 – FT 1 : 3
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 20:28 |
230
0

Колос – ЛНЗ – 1:3. Очередное поражение Ковалевки. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 28-го тура УПЛ

13 мая 2024, 20:28 |
230
0
Колос – ЛНЗ – 1:3. Очередное поражение Ковалевки. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 13 мая черкасский «ЛНЗ» в матче 28-го тура УПЛ на выезде обыграл «Колос» со счетом 3:1.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Колос» – ЛНЗ – 1:3

Голы: Бондаренко, 24 – Молло, 44, Наумец, 62, Эйнел, 67

Предупреждения: Демченко, 41, Салабай, 87 – Каплиенко, 36, Эйнел, 53, Насонов, 90+4

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Эйнел Соареш (ЛНЗ Черкассы).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
44’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Чорноморец (Колос К).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондаренко (Колос К).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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