Несвоевременная перестройка. Колос уступил ЛНЗ в Ковалевке

Многострадальный двадцать восьмой тур украинской Премьер-лиги все же должен был завершиться в понедельник сразу с тремя матчами. И пока мы боролись с тревогами в Кривом Роге, в Киевской области в селе Ковалевка готовились к выходу на поле две другие команды. Местному «Колосу» явно несладко на грани от зоны переходных матчей, поэтому «черно-белые» планировали на своем поле загнать в такие же условия черкасский ЛНЗ, который опережал их на три очка.

Из хороших новостей у «колосков» при этом можно было выделить назначение полноценным главным тренером Александра Поздеева, а из плохих – никуда не делась та серия из трех без побед, которая и загнала «Колос» в неприятную ситуацию в конце сезона. «Сиреневым» также в последнее время с хорошими результатами откровенно не везло, более того – они не забивали в матчах против «Шахтера» и «Оболони», что также должно было беспокоить тренерский штаб Олега Дулуба.

Этот матч командам было очень трудно разогреть. Сначала «Колос» много держал мяч у себя, но не создавал опасности, затем этим занимался ЛНЗ. И только когда мы уже немного разуверились в том, что можем увидеть реально острый футбол, команды начали демонстрировать интересные идеи впереди.

Сначала гости отметились попаданием мяча в левую стойку чужих ворот, когда Пасич под острым углом завершал передачу к правому флангу штрафной. После этого не прошло и двух минут, как Бондаренко превратил очередную позиционную широкую атаку «колосков» в голевую одним простым действием – просто помчался от центра поля к чужим владениям завершать сброс головой от Ильина с правого фланга штрафной. Такого защита гостей явно не ожидала, поэтому просто растерялась.

Но с этим игровым днем в УПЛ действительно было что-то не так, потому что мы только увидели зародыши яркой игры, как снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Фактически второй для этого матча, ибо его старт был отложен по той же самой причине.

Перерыв в игре был длительным – 40 минут, поэтому за это время можно было и остыть мышцам футболистов. Отсюда вполне логично выглядела медленная игра «Колоса» с момента возобновления противостояния, тогда как ЛНЗ приходилось быть все же более активными, потому что счет подталкивал гостей к этому.

Трудно назвать футбол, который предложила команда Дулуба впереди, прогрессивным в атакующем плане, но свою цель «сиреневые» достигли – на 44 минуте Молло головой завершил подачу Тилля с углового на левом фланге и сравнял счет перед наступлением перерыва. Большего и не требовалось от гостей в первом тайме.

После перерыва у гостей была немного другая задача – нужно было выстоять во время начального штурма соперников, что удалось сделать, наверное, только чудом. Чудом имени Пенькова, который вытащил удар Топалова из центра штрафной под правую стойку, за что его команду потом наградила судьба попаданием мяча в перекладину при ударе головой от Рангела. «Колос» таким образом вновь предстал перед проблемами с реализацией.

Беда для коллектива Поздеева заключалась еще и в том, что больше у его команды голевых возможностей в этот вечер не было, как бы она ни старалась. А вот сдержать контратаки соперников все же не удалось. ЛНЗ провел ударный отрезок игры с 62 по 67 минуту, когда Яшари сначала ассистировал свежему Наумцу, а затем дал возможность Эйнелу завершить очень качественный матч в его исполнении прицельным ударом под правую стойку из-за пределов штрафной.

Тонкости этой игры заключались в том, что представители Черкасс не приложили больших усилий для такой победы, а просто методично разобрали соперников. «Колоски» в очередной раз запутались в своей срочной смене стиля и что теперь с ними будет в заключительных турах – вопрос открытый.

В эти выходные ковалевский «Колос» сыграет в гостях у закарпатского «Миная», а черкасский ЛНЗ будет принимать луганскую «Зарю».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Гончаренко – 6,0, Салабай – 6,0, Криворучко – 6,0, Гусол – б/о, Паулаускас – б/о.

ЛНЗ (замены): Наумец – 6,5, Хобленко – 6,0, Шестаков – б/о, Тищенко – б/о, Насонов – б/о.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Колос» – ЛНЗ – 1:3

Голы: Бондаренко, 24 – Молло, 44, Наумец, 62, Эйнел, 67

Предупреждения: Демченко, 41, Салабай, 87 – Каплиенко, 36, Эйнел, 53, Насонов, 90+4

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Черноморец (Гончаренко, 72), Бондаренко, Бурда – Топалов, Демченко, Ореховский (Криворучко, 72), Ильин (Салабай, 73) – Рангел (Паулаускас, 86), Велетень (Гусол, 85).

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Муравский – Г. Пасич (Тищенко, 81), Яшари, Тилль, Бойко (Насонов, 82), Стасюк (Наумец, 61) – Эйнел (Шестаков, 77), Молло (Хобленко, 61).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 9 (2) – 6 (3)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 1 – 2.

КОЛОС – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C