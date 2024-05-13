В понедельник, 13-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

УПЛ и безумная интрига – ближайшие недели эти словосочетания будут идти рука об руку. Говорим о зоне вылета и переходных матчей, куда, вроде как, никто не хочет попасть, но мало кто что-то для этого делает. «Колос», например, и вовсе поменял главного тренера под конец сезон, но теперь находится на дистанции в три очка от пропасти и с тремя матчами без побед кряду. ЛНЗ ушел недалеко от команды Александра Поздеева, но ему вылет уже почти не грозит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.