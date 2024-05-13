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Чемпионат Украины
Колос К
13.05.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 00:24 | Обновлено 13 мая 2024, 00:28
14
0

Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

13 мая 2024, 00:24 | Обновлено 13 мая 2024, 00:28
14
0
Колос – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В понедельник, 13-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

УПЛ и безумная интрига – ближайшие недели эти словосочетания будут идти рука об руку. Говорим о зоне вылета и переходных матчей, куда, вроде как, никто не хочет попасть, но мало кто что-то для этого делает. «Колос», например, и вовсе поменял главного тренера под конец сезон, но теперь находится на дистанции в три очка от пропасти и с тремя матчами без побед кряду. ЛНЗ ушел недалеко от команды Александра Поздеева, но ему вылет уже почти не грозит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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