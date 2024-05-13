Олег ДУЛУБ: «Воздушная тревога немного пошла ЛНЗ на пользу»

В поединке 28-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ одержал волевую победу в гостях над «Колосом» (3:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасской команды Олег Дулуб поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке:

– Пропустили, как говорится, необязательный гол после индивидуальной ошибки. Жаль, ведь за несколько минут до этого конфуза мы должны были забивать, но союзником хозяев стал каркас ворот. Чувствовалось, что на действия подопечных отрицательно сказывалось огромное желание доказать, что последние неудачи были случайными. Где-то нам пошел на пользу перерыв, вызванный воздушной тревогой.

– И на что вы просили подопечных обратить внимание?

– Прежде всего, успокоиться, минимизировать потери мяча и пользоваться своим «козырем» – скоростью. Считаю, что после возобновления игры события на поле уже происходили под нашу диктовку. Были незначительные тактические перестроения, способствовавшие более четкому выполнению установок, в частности, активности на флангах. Порадовала и реализация, все голы были из разряда трудовых.

– После длительного перерыва пост номер 1 снова защищал Герман Пеньков.

– Надо было с чего-то начинать перемены, решил с вратарской позиции. Пеньков не подвел, в конце концов, так и должно было быть, ведь все наши голкиперы – квалифицированные. Тем не менее, мне не хочется кого-то выделять, стараюсь этого не практиковать. Каждый внес свой вклад в волевую победу. Ребята – молодцы.