25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился милым видео со своим сыном в социальных сетях.

Андрей вместе с наследником, которого фанаты уже окрестили Луниным №2, поиграли в футбол.

Однако болельщики заметили неприятную деталь – бандаж на колене украинского голкипера.

Ни о каких травмах ни «Реал», не испанские СМИ, ни сам Андрей не сообщали. Но фанов все равно это очень встревожило.

В текущем сезоне Лунин отыграл 30 матчей во всех турнирах за королевский клуб, в которых пропустил 28 мячей. Также на его счету 12 сухих поединков.

Ранее сообщалось, что Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом – Adidas.

Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена