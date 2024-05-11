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  4. Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Испания
11 мая 2024, 07:25 |
860
1

Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена

У Андрея – бандаж, но Лунин №2 уже растет!

11 мая 2024, 07:25 |
860
1
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Instagram. Андрей Лунин и его сын

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился милым видео со своим сыном в социальных сетях.

Андрей вместе с наследником, которого фанаты уже окрестили Луниным №2, поиграли в футбол.

Однако болельщики заметили неприятную деталь – бандаж на колене украинского голкипера.

Ни о каких травмах ни «Реал», не испанские СМИ, ни сам Андрей не сообщали. Но фанов все равно это очень встревожило.

В текущем сезоне Лунин отыграл 30 матчей во всех турнирах за королевский клуб, в которых пропустил 28 мячей. Также на его счету 12 сухих поединков.

Ранее сообщалось, что Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом – Adidas.

Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена

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Даниил Агарков Источник: Instagram
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Комментарии 1
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serhiy
Луніна,мабуть вже точно не поставлять ,тому він вчіпив собі бандаж на коліно щоб вболівальники його не "зїли" за те що він погодився не грати у фіналі і залишитися в Реалі всерівно ))).
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