Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
У Андрея – бандаж, но Лунин №2 уже растет!
25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился милым видео со своим сыном в социальных сетях.
Андрей вместе с наследником, которого фанаты уже окрестили Луниным №2, поиграли в футбол.
Однако болельщики заметили неприятную деталь – бандаж на колене украинского голкипера.
Ни о каких травмах ни «Реал», не испанские СМИ, ни сам Андрей не сообщали. Но фанов все равно это очень встревожило.
В текущем сезоне Лунин отыграл 30 матчей во всех турнирах за королевский клуб, в которых пропустил 28 мячей. Также на его счету 12 сухих поединков.
Ранее сообщалось, что Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом – Adidas.
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
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