11 мая на «Нуэво Лос Карменес» пройдет матч 35-го тура Примеры, в котором «Гранада» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Гранада

Команда все еще выглядит глухим аутсайдером Ла Лиги, если смотреть на ее место в турнирной таблице и убогое количество очков. Но при этом она стала по-настоящему зубатой в апреле, внезапно преобразившись. Очевидно, что сказывается эффект от назначения весной очередным уже тренером Сандоваля. Сначала клуб, что не побеждал 10 туров и проиграл 5 раз кряду, оформил 2:0 с Алавесом. Потом остановили в Бильбао Атлетик, свежеиспеченного обладателя кубка и претендента на четвертое, лигочемпионовское место. А потом разгромили 3:0 и Осасуну. Но в прошлом туре уже ничего не получилось - Севилья на родном Рамон Санчес Писхуан забили сопернику сразу 3 безответных гола.

Реал (Мадрид)

Клуб все силы и внимание тратил на Лигу Чемпионов. Пройдя только в серии пенальти Манчестер Сити, дальше подопечные Анчелотти столкнулись с Баварией. В Мюнхене была очередная для сливочных в этом плей-офф результативная ничья. После этого на Сантьяго Бернабеу в решающем матче играли вплоть до полуночи на четверг, потратив, безусловно, массу сил и эмоций. На таком фоне в Примере, создав себе комфортнейший отрыв от Барселоны после победы в Эль Класико, галактикос выпускал против соперников экспериментальные варианты составов. Это, впрочем, не помешало продолжить серию побед - Гюлер забил единственный гол в поединке с Реал Сосьедад. А Кадис и вовсе разгромили, при вернувшимся в ворота Куртуа.

Статистика личных встреч

Насриды только однажды, еще в 2013-м году, взяли победу над королевским клубом. Все остальные поединки были ими проиграны. В том числе в начале декабря они уступили в столице 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. У Анчелотти достаточно глубокая обойма, чтобы даже резервисты справились с таким противником. Ставим на гостей при форе -1 гол (коэффициент - 1,78).