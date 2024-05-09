11.05.2024 19:30 - : -
Испания09 мая 2024, 09:55 |
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Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 19:30 поединок 35-го тура испанской Ла Лиги
09 мая 2024, 09:55 |
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В субботу, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Реал».
Прогноз поединков читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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