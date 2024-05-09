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Чемпионат Испании
Гранада
11.05.2024 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2024, 09:55 |
38
0

Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 19:30 поединок 35-го тура испанской Ла Лиги

09 мая 2024, 09:55 |
38
0
Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Реал».

Прогноз поединков читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Гранада Гранада - Реал смотреть онлайн Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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