В субботу, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Реал».

Прогноз поединков читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес», который находится в Гранаде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Гранада – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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