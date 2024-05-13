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  4. Гранада – Реал – 0:4. Чемпион разгромил аутсайдера. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Гранада
11.05.2024 19:30 – FT 0 : 4
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2024, 02:15 | Обновлено 13 мая 2024, 02:19
44
0

Гранада – Реал – 0:4. Чемпион разгромил аутсайдера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании

13 мая 2024, 02:15 | Обновлено 13 мая 2024, 02:19
44
0
Гранада – Реал – 0:4. Чемпион разгромил аутсайдера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Испании «Реал» уже в статусе чемпионат отправился в гости к «Гранаде» – главному аутсайдеру Ла Лиги.

Карло Анчелотти после изнурительного поединка с «Баварией» в Лиге чемпионов дал шанс резервистам.

После равных 30 минут матча гости более активно начали создавать моменты, что и привело к тому, что мадридцы добыли разгромную победу.

Чемпионат Испании. 35-й тур. 11 мая

Гранада» – Реал Мадрид – 0:4

Голы: Фран Гарсия (38), Гюлер (45+2), Браим Диас (49, 58).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

ГОЛ! 0:1. Фран Гарсия, 38 мин

ГОЛ! 0:2. Арда Гюлер, 45+2 мин

ГОЛ! 0:3. Браим Диас, 49 мин

ГОЛ! 0:4. Браим Диас, 59 мин

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Гарсия (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Гранада видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Фран Гарсия Арда Гюлер Браим Диас
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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