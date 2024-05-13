Гранада – Реал – 0:4. Чемпион разгромил аутсайдера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании
В чемпионате Испании «Реал» уже в статусе чемпионат отправился в гости к «Гранаде» – главному аутсайдеру Ла Лиги.
Карло Анчелотти после изнурительного поединка с «Баварией» в Лиге чемпионов дал шанс резервистам.
После равных 30 минут матча гости более активно начали создавать моменты, что и привело к тому, что мадридцы добыли разгромную победу.
Чемпионат Испании. 35-й тур. 11 мая
Гранада» – Реал Мадрид – 0:4
Голы: Фран Гарсия (38), Гюлер (45+2), Браим Диас (49, 58).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
ГОЛ! 0:1. Фран Гарсия, 38 мин
ГОЛ! 0:2. Арда Гюлер, 45+2 мин
ГОЛ! 0:3. Браим Диас, 49 мин
ГОЛ! 0:4. Браим Диас, 59 мин
События матча
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