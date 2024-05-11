Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере подтвердили: у Пушича были предложения от Ливерпуля и Фейе
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 13:05 | Обновлено 11 мая 2024, 13:12
453
2

В Шахтере подтвердили: у Пушича были предложения от Ливерпуля и Фейе

Свиридов рассказал о ситуации с тренером Шахтера

11 мая 2024, 13:05 | Обновлено 11 мая 2024, 13:12
453
2
В Шахтере подтвердили: у Пушича были предложения от Ливерпуля и Фейе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Юрий Свиридов, директор по стратегическому развитию «Шахтера», в студии УПЛ-ТВ подтвердил, что у наставника команды Марино Пушича были предложения от «Фейенорда» и «Ливерпуля».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фейе» после ухода наставника Арне Слота в «Ливерпуль» хочет пригласить на его место именно Пушича, который работал в этой нидерландской команде помощником Слота.

Кроме того, Свиридов сообщил, что сам Слот звал Пушича с собой в «Ливерпуль».

«Фейе» – это правда. И, насколько я знаю, было предложение от «Ливерпуля», от Слота. Марино остается в «Шахтере», он – ответственный человек, который только начал тут карьеру. У него все выходит».

«Ко мне сперва обратился журналист с вопросом про предложения Пушичу. Мы уже потом спросили тренера. Пушич подтвердил. Ситуация в Украине? В Хорватии они уже все это пережили в 90-х, это мощные люди. Они знают, что такое война», – сказал Свиридов.

По теме:
ЛАВРИНЕНКО: «Стратегическое преимущество все равно на стороне Шахтера»
Сергей НАГОРНЯК: «Страсти на Арене Львов будут кипеть»
ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил игровую карьеру в 35 лет
Шахтер Донецк Фейеноорд Марино Пушич Юрий Свиридов Ливерпуль чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Футбол | 10 мая 2024, 14:24 7
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ

Тренер пока не принял решение

Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11 мая 2024, 08:01 0
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами

10 мая «красно-белые» упустили победу в поединке 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
Футбол | 11.05.2024, 12:29
ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Футбол | 11.05.2024, 09:01
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
“Мєня царіцамі соблазнялі!“
Ответить
0
avk2307
Від "Ліверпля" та "Феє" напевно була...
А от від Ліверпуля та Феєнорда не було
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
09.05.2024, 19:51 11
Бокс
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
09.05.2024, 14:24 20
Футбол
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 4
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 43
Футбол
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
09.05.2024, 10:13 6
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем