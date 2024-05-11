В Шахтере подтвердили: у Пушича были предложения от Ливерпуля и Фейе

Юрий Свиридов, директор по стратегическому развитию «Шахтера», в студии УПЛ-ТВ подтвердил, что у наставника команды Марино Пушича были предложения от «Фейенорда» и «Ливерпуля».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фейе» после ухода наставника Арне Слота в «Ливерпуль» хочет пригласить на его место именно Пушича, который работал в этой нидерландской команде помощником Слота.

Кроме того, Свиридов сообщил, что сам Слот звал Пушича с собой в «Ливерпуль».

«Фейе» – это правда. И, насколько я знаю, было предложение от «Ливерпуля», от Слота. Марино остается в «Шахтере», он – ответственный человек, который только начал тут карьеру. У него все выходит».

«Ко мне сперва обратился журналист с вопросом про предложения Пушичу. Мы уже потом спросили тренера. Пушич подтвердил. Ситуация в Украине? В Хорватии они уже все это пережили в 90-х, это мощные люди. Они знают, что такое война», – сказал Свиридов.