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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Страсти на Арене Львов будут кипеть»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 13:24 |
344
0

Сергей НАГОРНЯК: «Страсти на Арене Львов будут кипеть»

Бывший игрок сборной – о центральном матче тура в УПЛ

11 мая 2024, 13:24 |
344
0
Сергей НАГОРНЯК: «Страсти на Арене Львов будут кипеть»
УАФ. Сергей Нагорняк

Концовка нынешнего чемпионата Премьер-лиги как никогда интересна и непредсказуема. Причем, как в верхней части турнирной таблицы, так и в ее подвале.

28-й тур, который начался сегодня, подарит украинским болельщикам супердерби с участием двух самых титулованных клубов страны – донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

О своих ожиданиях от этого матча Sport.ua рассказал экс-игрок горняков и сборной Украины Сергей Нагорняк.

– В украинском классико, как всегда, будет бескомпромиссная борьба. Не хотелось бы, чтобы главное дерби страны было таким, как в первом круге чемпионата, когда был только один момент на две команды. Тогда «Шахтер» разыграл, забил – и все. Поэтому есть желание увидеть интересный футбол. «Динамо» в этом поединке терять нечего. «Шахтер», в отличие от соперника, устраивает и ничья, а киевлянам нужна только победа.

– Как, на Ваш взгляд, может сложиться игра с позиции каждой из команд?

– Думаю, что «Шахтер» на правах хозяина поля захочет доминировать. А как оно сложится – трудно сказать. В матче такой важности может быть что угодно. А вот то, что страсти на «Арене Львов» будут кипеть и будет немало эмоций, можно не сомневаться. Однако хотелось бы, чтобы было больше футбола.

Ранее экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Владимир Езерский поделился своими ожиданиями от классического.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Сергей Нагорняк инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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