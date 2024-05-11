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  4. Натаниэль САНТИНИ: «Полесье – это хороший соперник»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 13:03 |
104
0

Натаниэль САНТИНИ: «Полесье – это хороший соперник»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Полисьем»

11 мая 2024, 13:03 |
104
0
Натаниэль САНТИНИ: «Полесье – это хороший соперник»
ФК Кривбасс. Натаниэль Сантини

Защитник «Кривбасса» Натаниэль Сантини поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против житомирского «Полесья».

– Санти, в Днепре тебя заменили в середине второго тайма. Что произошло?

– В начале второго тайма почувствовал себя не очень хорошо. Поэтому впоследствии попросил тренера о замене. Надеюсь, сейчас все будет хорошо.

– Последний матч команда провела не очень удачно. Какое настроение из-за этого в коллективе?

– Да, мы очень разочарованы, это был не наш день. Действительно, обидно, что мы уступили в важном матче. Уверен этот результат сделает нашу команду только сильнее.

– Что знаешь о следующем сопернике – «Полесье»?

– Мы разбираем оппонента. Из игроков знаю только Яссина Фортюне, с которым мы вместе выступали в «Сьоне». В целом это хороший соперник, но мы настроены только на победу.

– Уже успели поговорить с Фортюне относительно грядущей игры?

– Да, конечно, мы обсудили предстоящее противостояние наших команд. И, хочу сказать, что всегда несколько трудно психологически противостоять экс-партнерам, друзьям. Но это футбол.

– Можно сказать, что процесс твоей адаптации в «Кривбассе» уже позади?

– Все хорошо. Как я уже говорил, здесь меня приняли очень хорошо. Семья «Кривбасс» – это действительно большая красно-белая семья.

Матч «Кривбасс» – «Полесье» состоится 12 мая в 18:00 по киевскому времени.

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Яссин Фортюн чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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