Натаниэль САНТИНИ: «Полесье – это хороший соперник»
Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Полисьем»
Защитник «Кривбасса» Натаниэль Сантини поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против житомирского «Полесья».
– Санти, в Днепре тебя заменили в середине второго тайма. Что произошло?
– В начале второго тайма почувствовал себя не очень хорошо. Поэтому впоследствии попросил тренера о замене. Надеюсь, сейчас все будет хорошо.
– Последний матч команда провела не очень удачно. Какое настроение из-за этого в коллективе?
– Да, мы очень разочарованы, это был не наш день. Действительно, обидно, что мы уступили в важном матче. Уверен этот результат сделает нашу команду только сильнее.
– Что знаешь о следующем сопернике – «Полесье»?
– Мы разбираем оппонента. Из игроков знаю только Яссина Фортюне, с которым мы вместе выступали в «Сьоне». В целом это хороший соперник, но мы настроены только на победу.
– Уже успели поговорить с Фортюне относительно грядущей игры?
– Да, конечно, мы обсудили предстоящее противостояние наших команд. И, хочу сказать, что всегда несколько трудно психологически противостоять экс-партнерам, друзьям. Но это футбол.
– Можно сказать, что процесс твоей адаптации в «Кривбассе» уже позади?
– Все хорошо. Как я уже говорил, здесь меня приняли очень хорошо. Семья «Кривбасс» – это действительно большая красно-белая семья.
Матч «Кривбасс» – «Полесье» состоится 12 мая в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скотт удивлен физической формой Фьюри
Поединок состоится 11 мая в 19:30 по Киеву