Источник: у Мбаппе несколько месяцев был конфликт с президентом ПСЖ

В пятницу, 10 мая, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

В своем прощальном видеосообщении француз не поблагодарил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает Le Parisien, у нападающего и президента имеется конфликт с 13 февраля, когда Мбаппе, по данным СМИ, обратился к нему с заявлением об уходе.

Аль-Хелаифи считает Килиана неблагодарным, так как он строил новый проект команды именно под него, делая Мбаппе главной звездой.

Напомним, Килиан выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период форвард провел 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз стал чемпионом Франции.