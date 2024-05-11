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  4. Источник: у Мбаппе несколько месяцев был конфликт с президентом ПСЖ
Франция
11 мая 2024, 13:35 |
397
0

Источник: у Мбаппе несколько месяцев был конфликт с президентом ПСЖ

Аль-Хелаифи считает Килиана неблагодарным

11 мая 2024, 13:35 |
397
0
Источник: у Мбаппе несколько месяцев был конфликт с президентом ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В пятницу, 10 мая, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.

В своем прощальном видеосообщении француз не поблагодарил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает Le Parisien, у нападающего и президента имеется конфликт с 13 февраля, когда Мбаппе, по данным СМИ, обратился к нему с заявлением об уходе.

Аль-Хелаифи считает Килиана неблагодарным, так как он строил новый проект команды именно под него, делая Мбаппе главной звездой.

Напомним, Килиан выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период форвард провел 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз стал чемпионом Франции.

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Юрій Вишневський Источник: Le Parisien
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