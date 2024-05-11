Источник: у Мбаппе несколько месяцев был конфликт с президентом ПСЖ
Аль-Хелаифи считает Килиана неблагодарным
В пятницу, 10 мая, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона.
В своем прощальном видеосообщении француз не поблагодарил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи.
Как сообщает Le Parisien, у нападающего и президента имеется конфликт с 13 февраля, когда Мбаппе, по данным СМИ, обратился к нему с заявлением об уходе.
Аль-Хелаифи считает Килиана неблагодарным, так как он строил новый проект команды именно под него, делая Мбаппе главной звездой.
Напомним, Килиан выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период форвард провел 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз стал чемпионом Франции.
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