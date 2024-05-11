Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтер не станет отходить от своего стиля»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 13:15 |
140
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтер не станет отходить от своего стиля»

Бывший тренер «Зари» поделился ожиданиями от Классического

11 мая 2024, 13:15 |
140
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтер не станет отходить от своего стиля»
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Бывший главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Чего Вы ждете от Классического?

– «Шахтер» не станет отходить от своего стиля, будет играть первым номером. «Динамо» демонстрирует интересный позиционный футбол, но против «Шахтера» киевляне больше играют на контратаках. Моменты будут у обеих команд. Элемент везения будет иметь решающую роль. Кто лучше воспользуется моментами и меньше будет ошибаться сзади, тот и победит.

– Этот матч станет решающим для чемпионства? Кто его выиграет, тот и заберет золотые медали?

– Думаю, что да. 4 очка преимущества – и дальше уже будет крайне сложно что-то изменить «Динамо».

– «Динамо» уже пять матчей после полномасштабного вторжения не может обыграть «Шахтер». Это объективная закономерность или больше отдельные истории отдельных матчей?

– «Шахтер» в последние годы выглядит лучше конкурентов. Киев понимает, что для них эта игра сверхважная и даже ничья их не устраивает.

– Луческу покинул «Динамо» после предыдущего Классического. Динамовцы стали сильнее за то время или это просто синдром слабости оппозиции на внутренней арене?

– Я бы не хотел обсуждать своих коллег. При Шовковском изменился микроклимат, команда набирает очки, не проигрывают.

– Чем отличается «Шахтер» Пушича от ван Леувена и Йовичевича?

– Пушич по стилю игры мне очень близок: когда футболисты знают маневры, меняют позиции синхронно.

– Слова менеджмента «Шахтера», что они строят сильнейшую команду в истории, чем-то подкреплены или только время может дать ответ?

– Я считаю, что на этом пути отправной точкой стала победа над «Кривбассом» (5:2). После этого результата «Шахтер» никто не может остановить.

– Кто из игроков, которые выйдут на поле в этих командах, станет новой большой продажей из УПЛ?

– Я надеюсь, что на футбольном поле мы увидим, кто сможет себя лучше всего проявить.

– Сегодняшние «Шахтер» и «Динамо» – конкурентоспособны на европейском уровне?

– У «Шахтера» очень хорошие приобретения. Молодые бразильцы делают разницу, дают скорость, динамику, индивидуально решают эпизоды. У киевлян ставка на своих ребят, которым нужно время, чтобы обжиться во взрослом футболе. Успешная игра в еврокубках также зависит от силы чемпионата. Я вижу, что команды в УПЛ растут – и, соответственно, растут конкуренция и непредсказуемость. Ты не понимаешь, как может закончиться игра.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
ЛАВРИНЕНКО: «Стратегическое преимущество все равно на стороне Шахтера»
Сергей НАГОРНЯК: «Страсти на Арене Львов будут кипеть»
ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил игровую карьеру в 35 лет
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Валерий Кривенцов
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Футбол | 11 мая 2024, 09:01 2
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена

У Андрея – бандаж, но Лунин №2 уже растет!

Огненные дерби: Браво, федерация, Золотой матч и неприличные жесты
Футбол | 11 мая 2024, 12:40 1
Огненные дерби: Браво, федерация, Золотой матч и неприличные жесты
Огненные дерби: Браво, федерация, Золотой матч и неприличные жесты

Топ-семь поединков между Динамо и Шахтером

«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
Бокс | 10.05.2024, 17:49
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Футбол | 10.05.2024, 22:37
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 3
Футбол
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
09.05.2024, 14:24 20
Футбол
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
Лунин подписал контракт со всемирно известным спортивным брендом
09.05.2024, 20:01 1
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем