Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтер не станет отходить от своего стиля»

Бывший главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Чего Вы ждете от Классического?

– «Шахтер» не станет отходить от своего стиля, будет играть первым номером. «Динамо» демонстрирует интересный позиционный футбол, но против «Шахтера» киевляне больше играют на контратаках. Моменты будут у обеих команд. Элемент везения будет иметь решающую роль. Кто лучше воспользуется моментами и меньше будет ошибаться сзади, тот и победит.

– Этот матч станет решающим для чемпионства? Кто его выиграет, тот и заберет золотые медали?

– Думаю, что да. 4 очка преимущества – и дальше уже будет крайне сложно что-то изменить «Динамо».

– «Динамо» уже пять матчей после полномасштабного вторжения не может обыграть «Шахтер». Это объективная закономерность или больше отдельные истории отдельных матчей?

– «Шахтер» в последние годы выглядит лучше конкурентов. Киев понимает, что для них эта игра сверхважная и даже ничья их не устраивает.

– Луческу покинул «Динамо» после предыдущего Классического. Динамовцы стали сильнее за то время или это просто синдром слабости оппозиции на внутренней арене?

– Я бы не хотел обсуждать своих коллег. При Шовковском изменился микроклимат, команда набирает очки, не проигрывают.

– Чем отличается «Шахтер» Пушича от ван Леувена и Йовичевича?

– Пушич по стилю игры мне очень близок: когда футболисты знают маневры, меняют позиции синхронно.

– Слова менеджмента «Шахтера», что они строят сильнейшую команду в истории, чем-то подкреплены или только время может дать ответ?

– Я считаю, что на этом пути отправной точкой стала победа над «Кривбассом» (5:2). После этого результата «Шахтер» никто не может остановить.

– Кто из игроков, которые выйдут на поле в этих командах, станет новой большой продажей из УПЛ?

– Я надеюсь, что на футбольном поле мы увидим, кто сможет себя лучше всего проявить.

– Сегодняшние «Шахтер» и «Динамо» – конкурентоспособны на европейском уровне?

– У «Шахтера» очень хорошие приобретения. Молодые бразильцы делают разницу, дают скорость, динамику, индивидуально решают эпизоды. У киевлян ставка на своих ребят, которым нужно время, чтобы обжиться во взрослом футболе. Успешная игра в еврокубках также зависит от силы чемпионата. Я вижу, что команды в УПЛ растут – и, соответственно, растут конкуренция и непредсказуемость. Ты не понимаешь, как может закончиться игра.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.