ЛАВРИНЕНКО: «Стратегическое преимущество все равно на стороне Шахтера»
Бывший тренер «Вереса» поделился ожиданиями от Классического
Бывший тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
– Чего Вы ждете от Классического?
– Ожидаю увидеть хорошую игру. Команды сейчас на ходу. Все равно преимущество стратегическое будет у «Шахтера». Даже если «Динамо» победит, «Шахтер» будет иметь преимущество в одно очко.
– Этот матч станет решающим для чемпионства? Кто его выиграет, тот и заберет золотые медали?
– Три игры – очень малое расстояние. И я не вижу, где «Шахтер» может еще потерять очки.
– «Динамо» уже пять матчей после полномасштабного вторжения не может обыграть «Шахтер». Это объективная закономерность или больше отдельные истории отдельных матчей?
– У них всегда интересные матчи. Нет никаких закономерностей. Предсказать, как закончится это противостояние, крайне сложно.
– В чем нынешние команды сильнее друг друга?
– Обе команды ярко атакуют. У «Динамо» более молодая линия обороны, в отличие от «Шахтера». Тем не менее это интересно по-своему – следить, как будут сдерживать друг друга наши гранды, как справятся со сложными задачами молодые игроки.
– Луческу покинул «Динамо» после предыдущего Классического. Динамовцы стали сильнее за то время или это просто синдром слабости оппозиции на внутренней арене?
– Шовковскому удалось найти лучший подход к тому составу. «Динамо» заиграло раскованнее. При Луческу не было импровизации, искры в глазах. Мистеру из-за его возраста сложно быть на волне с молодежью, которой много в «Динамо».
– Чем отличается «Шахтер» Пушича от ван Леувена и Йовичевича?
– Ван Леувен – системный тренер, который хорошо себя показал в «Заре». Если бы «Шахтер» дал больше времени на перестройку, мы бы увидели, как это работает у дончан. Однако Йовичевич оставил после себя сильное влияние и менеджмент клуба искал похожего по ментальности специалиста. Мы не знаем, что там в раздевалке, но Марино с футболистами на короткой дистанции, которую держал Патрик между игроками и тренером.
– Слова менеджмента «Шахтера», что они строят сильнейшую команду в истории, чем-то подкреплены или только время может дать ответ?
– Покажет только время.
– Кто из игроков, которые выйдут на поле в этих командах, станет новой большой продажей из УПЛ?
– Нет человека, который бы заменил Шапаренко в «Динамо» или Судакова в «Шахтере». Ванат и Сикан много забивают. Можно порадоваться за молодых игроков, которые проявляют себя в наших грандах.
– Сегодняшние «Шахтер» и «Динамо» – конкурентоспособны на европейском уровне?
– На этих молодых лидеров наших грандов будет сложная эмоциональная нагрузка. Они хотят сыграть на Евро и Олимпиаде. Футбольная жизнь она короткая. Нужно ценить, когда можешь играть много матчей в таком возрасте.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.
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