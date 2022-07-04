Кривбасс представил седьмого летнего новичка

ФК «Кривбасс» представил седьмого новичка в летнее межсезонье.

«Красно-белые» подписали 30-летнего вратаря Андрея Клищука. Контракт рассчитан на год.

Последним клубом Андрея был «Ингулец», в который он перешел в январе 2022 года, но из-за войны, которую начали российские оккупанты в Украине, он так и не сыграл ни одного официального матча. В Кривбассе будет выступать под номером 33.

Ранее «Кривбасс» подписал защитников Тимура Стецькова и Виталия Вернидуба, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дмитрия Хомченовского, а также нападающего Дениса Устименко.