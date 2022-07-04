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  4. Кривбасс представил седьмого летнего новичка
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 10:13 |
673
2

Кривбасс представил седьмого летнего новичка

Это вратарь

04 июля 2022, 10:13 |
673
2
Кривбасс представил седьмого летнего новичка
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

ФК «Кривбасс» представил седьмого новичка в летнее межсезонье.

«Красно-белые» подписали 30-летнего вратаря Андрея Клищука. Контракт рассчитан на год.

Последним клубом Андрея был «Ингулец», в который он перешел в январе 2022 года, но из-за войны, которую начали российские оккупанты в Украине, он так и не сыграл ни одного официального матча. В Кривбассе будет выступать под номером 33.

Ранее «Кривбасс» подписал защитников Тимура Стецькова и Виталия Вернидуба, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дмитрия Хомченовского, а также нападающего Дениса Устименко.

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Источник ФК Кривбасс
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Rolan Stkomarovskiy
Кривбас перетворюється на забавку для генерального секретаря партії дорого товаріща Зеленського. Який совок.
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+1
Октавий Фландрийский
С таким "составом" они будут составлять конкуренцию Динамо и Шахтеру, наш гарант денег не пожалеет. Даешь Лигу чемпионов!!!
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0
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