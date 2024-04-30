Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгийский вратарь впервые попал в заявку «Реала» на игру с «Баварией», но участие в матче не примет.

Испанский журналист портала COPE Маноло Лама рассказал об отношении Анчелотти к Куртуа и Лунину. Журналист отметил, что на оставшееся матчи сезона тренер сделал ставку именно на бельгийца.

«Куртуа своей игрой ногами сводит Карло Анчелотти с ума. Итальянский наставник хорошо понимает, что между 100% Лунина и 70% Тибо он остановится на бельгийце», – отметил журналист.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.