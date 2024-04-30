Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Испания
30 апреля 2024, 10:06 |
1171
3

Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа вернулся после травмы

30 апреля 2024, 10:06 |
1171
3
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгийский вратарь впервые попал в заявку «Реала» на игру с «Баварией», но участие в матче не примет.

Испанский журналист портала COPE Маноло Лама рассказал об отношении Анчелотти к Куртуа и Лунину. Журналист отметил, что на оставшееся матчи сезона тренер сделал ставку именно на бельгийца.

«Куртуа своей игрой ногами сводит Карло Анчелотти с ума. Итальянский наставник хорошо понимает, что между 100% Лунина и 70% Тибо он остановится на бельгийце», – отметил журналист.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.

По теме:
Бавария – Реал. Текстовая трансляция матча
Арда ГЮЛЕР: «Реал сказал мне, что я стану наследником Модрича»
В Испании ждут Лунина в старте Реала на матч с Баварией
Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Футбол | 29 апреля 2024, 10:33 16
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?

Журналист упрекнул украинца за его нестабильность

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 29 апреля 2024, 10:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Теннис | 30.04.2024, 07:01
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Бокс | 29.04.2024, 09:25
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Футбол | 30.04.2024, 06:01
Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Ой та валить лучше нашему, а то если присядет опять на скамейку то может и не фартануть потом так
Ответить
0
Boodya
Реаліті шоу "Лунін і Карло" ні дня без драми
Ответить
0
Sergey Romanchik
Астанавитесь 🤣🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 9
Футбол
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
30.04.2024, 00:10 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 11
Хоккей
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем