Рафаэль БАНДЕЙРА: «Стремлюсь играть за сборную Португалии»
Защитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду. Потому что он – мой идол.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Спортинг» Лиссабон. Потому что именно в этом клубе я начал прогрессировать, как профессиональный футболист...
– Тренер номер один в мире?
– Рубен Аморим из «Спортинга».
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Ювентуса» – «Альянц Стэдиум».
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Рафаэль Леау.
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Наверное, когда я тренировался и играл вместе с самым топовым футболистом мира – Криштиану Роналду.
– Лучшее восстановление после матча?
– После тренировки это могут быть ледяная ванна, баня. А после матча я стараюсь много спать, чтобы расслабить и восстановить свое тело.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– Для меня – это «Кривбасс».
– Ваша футбольная мечта?
– Мечтаю выступать в Лиге Чемпионов и хочу играть за сборную Португалии.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб.
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