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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Стремлюсь играть за сборную Португалии»
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 18:48 |
309
1

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Стремлюсь играть за сборную Португалии»

Защитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

01 мая 2024, 18:48 |
309
1
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Стремлюсь играть за сборную Португалии»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду. Потому что он – мой идол.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Спортинг» Лиссабон. Потому что именно в этом клубе я начал прогрессировать, как профессиональный футболист...

– Тренер номер один в мире?

– Рубен Аморим из «Спортинга».

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Ювентуса» – «Альянц Стэдиум».

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Рафаэль Леау.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Наверное, когда я тренировался и играл вместе с самым топовым футболистом мира – Криштиану Роналду.

– Лучшее восстановление после матча?

– После тренировки это могут быть ледяная ванна, баня. А после матча я стараюсь много спать, чтобы расслабить и восстановить свое тело.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– Для меня – это «Кривбасс».

– Ваша футбольная мечта?

– Мечтаю выступать в Лиге Чемпионов и хочу играть за сборную Португалии.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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