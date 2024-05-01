Владимир МАХАНЬКОВ: «Мы объединены одной целью»

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– Владимир, как прокомментируешь победу?

– Хотели уже с первых минут показать, что играем дома. Сразу завладели инициативой. Хорошо, что забили быстрый гол. Он нам помог.

– Согласен, что поддержка наших болельщиков – это что-то невероятное?

– Да, и мы им очень благодарны за такую поддержку! Действительно, в Кривом Роге классные фаны, не хотели нас отпускать после финального свистка. Важно им уделять внимание. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой и победным результатом.

– Борьба за места в Лиге чемпионов только начинается?

– Думаю, да. Впереди «лобовые» матчи – «Днепр-1», «Полесье», «Динамо». Также будет непростым поединок с «Минаем». Но мы настроены набрать максимум очков. УПЛ – очень конкурентный чемпионат. Вы же видите, каждая команда может потерять баллы против любого. В нашей команде крутая атмосфера, все объединены одной целью.

– Ты отыграл «на ноль». Добавляет ли это уверенности?

– Это очень важный момент для меня. Хотел сыграть «на ноль» как можно быстрее. За этот месяц сыграл достаточно матчей, чтобы набрать эту уверенность. Мотивация зашкаливает, хочу продолжать работать. Надеюсь, в следующих матчах также сыграем «на ноль».