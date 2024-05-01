Польский Погонь выкупил контракт экс-голкипера Днепра-1 у Левена
Валентин Кожокару оформил полноценный контракт с клубом из Щецина
Польский «Погонь» из Щецина объявил о выкупе контракта 28-летнего голкипера Валентина Кожокару у бельгийского «Ауд-Хеверле Левена».
Футболист подписал с поляками полноценный контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.
Финансовые подробности сделки не разглашаются.
Валентин Кожокару выступал за «Погонь» с сентября минувшего года на правах аренды с опцией выкупа, которая и была реализована польским клубом.
В Украине Кожокару известен по играм за «Днепр-1» в сезоне-2021/22, который в рамках УПЛ не был доигран из-за полномасштабного вторжения российских войск.
Летом 2022 года днепряне продали румынского кипера в «Левен» за 400 тысяч евро.
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