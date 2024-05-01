Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польский Погонь выкупил контракт экс-голкипера Днепра-1 у Левена
Польша
01 мая 2024, 19:10 |
615
2

Польский Погонь выкупил контракт экс-голкипера Днепра-1 у Левена

Валентин Кожокару оформил полноценный контракт с клубом из Щецина

01 мая 2024, 19:10 |
615
2
Польский Погонь выкупил контракт экс-голкипера Днепра-1 у Левена
pogonszczecin.pl. Валентин Кожокару

Польский «Погонь» из Щецина объявил о выкупе контракта 28-летнего голкипера Валентина Кожокару у бельгийского «Ауд-Хеверле Левена».

Футболист подписал с поляками полноценный контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Валентин Кожокару выступал за «Погонь» с сентября минувшего года на правах аренды с опцией выкупа, которая и была реализована польским клубом.

В Украине Кожокару известен по играм за «Днепр-1» в сезоне-2021/22, который в рамках УПЛ не был доигран из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Летом 2022 года днепряне продали румынского кипера в «Левен» за 400 тысяч евро.

По теме:
Барселона нацелилась на украинскую звезду Жироны. Хави лично заинтересован
В Ворскле подтверждают интерес к двум своим защитникам
Доминация Динамо. Названы лучший футболист и тренер 26-го тура УПЛ
Валентин Кожокару Погонь Щецин Ауд-Хеверле Левен Днепр-1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Погонь Щецин
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
Футбол | 01 мая 2024, 07:42 7
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?

Лунин пропустил в матче два гола

Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»
Футбол | 01 мая 2024, 12:20 4
Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»
Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»

Легендарный защитник – о проблемах Михаила Мудрика

Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Футбол | 30.04.2024, 23:52
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
Футбол | 01.05.2024, 19:01
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
ШОВКОВСКИЙ: «Понимали, что после забитого мяча нам будет легче играть»
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Футбол | 01.05.2024, 00:36
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
на меня он произвел впечатление очень сильного голкипера
не знаю что там у него в Бельгии не заладилось
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
Кто сыграет со Свентек? Определена первая пара 1/2 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 22:45
Теннис
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
30.04.2024, 06:30 99
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
29.04.2024, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем