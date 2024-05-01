Польский Погонь выкупил контракт экс-голкипера Днепра-1 у Левена

Польский «Погонь» из Щецина объявил о выкупе контракта 28-летнего голкипера Валентина Кожокару у бельгийского «Ауд-Хеверле Левена».

Футболист подписал с поляками полноценный контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2027 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Валентин Кожокару выступал за «Погонь» с сентября минувшего года на правах аренды с опцией выкупа, которая и была реализована польским клубом.

В Украине Кожокару известен по играм за «Днепр-1» в сезоне-2021/22, который в рамках УПЛ не был доигран из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Летом 2022 года днепряне продали румынского кипера в «Левен» за 400 тысяч евро.