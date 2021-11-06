Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A

Экс-наставник сборной Украины близок к подписанию контракта с «Дженоа»

  • 06.11.2021 00:45
  • 1219 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб «Дженоа», информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Каденция тренера Давиде Баллардини в «Дженоа» подходит к концу. Однако на данный момент коуч еще не уведомлен о решении руководства об увольнении.

Двухнедельный перерыв на матчи сборных может дать возможность экс-форварду «Динамо», «Челси» и «Милана» спокойно поработать в эти дни в преддверии матча «Дженоа» против «Ромы» под руководством Жозе Моуриньо, запланированного на 21 ноября.

У «Дженоа» уже некоторое время налажены контакты с Шевченко, и есть намерение в ближайшее время прийти к соглашению. Есть два варианта для украинского тренера: трехлетнее соглашение или же 2+1, двухлетний контракт с опцией продления на третий год.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, Шевченко может быть объявлен главным тренером Дженоа уже через несколько часов.

В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко попрощался со сборной, желая поработать на клубном уровне.

И теперь предложение пришло из Италии, которую он хорошо знает, учитывая его карьеру футболистом в «Милане» (226 матчей и 127 голов в Серии A в период с 1999 по 2006 год, плюс сезон 2008/09). Для Шевченко это прекрасная возможность попробовать себя в таком сложном чемпионате, как Серия A.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.11.2021 00:58
    +5
    Удачи, Шева! Уважуха, если правда!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 06.11.2021 01:38
    +4
    belerilf1, 06.11.2021 01:03
    я только За чтобы этот бездарь перешёл в топ-чемпионат, пускай покажет всем какое он дно как тренер. Гуччи и Ролекс только на наш хутор производит впечатление, что язык не поворачивается назвать физруком, но в Европе первый облом и сразу все поймут какой ты "тренер".
    Откуда в тебе столько злобы и желчи?
    Тебя Шева лично чем то обидел в жизни?
    Я не верю, что ты украинец.
    ты какой то ущербный
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 06.11.2021 00:56
    +3
    отлично.
    первый в топ чемпе
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    adidas777
    online
    adidas777, 06.11.2021 01:40
    +2
    Амбиции у Шевы были, это явно не Дженоа тренировать.
    Но не у всех получается начинать сразу с топ клуба, хотя очень многим хорошим игрокам, позволяли это делать с самого начала в Италии.
    Если правда, удачи конечно!
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 06.11.2021 01:42
    0
    Многие не верят. Всякое может быть, но помню в 99 тоже многие не верили. Рад, что не был в их числе! Удачи, Шева!
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    padlo95
    online
    padlo95, 06.11.2021 01:36
    0
    Интересно
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 01:03
    -1
    я только За чтобы этот бездарь перешёл в топ-чемпионат, пускай покажет всем какое он дно как тренер. Гуччи и Ролекс только на наш хутор производит впечатление, что язык не поворачивается назвать физруком, но в Европе первый облом и сразу все поймут какой ты "тренер".
    Ссылка
    BekXan
    online
    BekXan, 06.11.2021 01:27
    -2
    Ну ок может там себя Шевченко покажет наконец то как тренер.Пока Шевченко как тренера не видел никто !
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 06.11.2021 01:19
    -2
    Ну, фсьо, тепер Дженоа має готуватися до серії В у наступному сезоні.
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 06.11.2021 01:31
    -3
    первая покупка Дженоа зимой Супряга
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 06.11.2021 01:09
    -3
    umnuy2, 06.11.2021 00:56
    отлично.
    первый в топ чемпе
    в каком смысле первый?
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    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 01:04
    -3
    на ролексах далеко не уйдёшь, пустышка. давай показывай топ-уровень.
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    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 01:09 (изменен)
    -5
    umnuy2, 06.11.2021 00:56
    отлично.
    первый в топ чемпе
    первый обосранец в топ-чемпе будет блат решает и в Италии, может его как икону итальянского футбола приглашают, но явно не за заслуги на тренерском поприще.
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