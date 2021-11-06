Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб «Дженоа», информирует журналист Джанлука Ди Марцио.
Каденция тренера Давиде Баллардини в «Дженоа» подходит к концу. Однако на данный момент коуч еще не уведомлен о решении руководства об увольнении.
Двухнедельный перерыв на матчи сборных может дать возможность экс-форварду «Динамо», «Челси» и «Милана» спокойно поработать в эти дни в преддверии матча «Дженоа» против «Ромы» под руководством Жозе Моуриньо, запланированного на 21 ноября.
У «Дженоа» уже некоторое время налажены контакты с Шевченко, и есть намерение в ближайшее время прийти к соглашению. Есть два варианта для украинского тренера: трехлетнее соглашение или же 2+1, двухлетний контракт с опцией продления на третий год.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, Шевченко может быть объявлен главным тренером Дженоа уже через несколько часов.
В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко попрощался со сборной, желая поработать на клубном уровне.
И теперь предложение пришло из Италии, которую он хорошо знает, учитывая его карьеру футболистом в «Милане» (226 матчей и 127 голов в Серии A в период с 1999 по 2006 год, плюс сезон 2008/09). Для Шевченко это прекрасная возможность попробовать себя в таком сложном чемпионате, как Серия A.
…of course is Andriy* Shevchenko. And he’s prepared to become the new Genoa manager in the next hours after his project with Ukranian national team. @DiMarzio pic.twitter.com/kVMvnIv9pP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021
Andriy #Shevchenko in trattativa con il @GenoaCFC per la panchina. I dettagli https://t.co/mgfiMuBxUG— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 5, 2021
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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Тебя Шева лично чем то обидел в жизни?
Я не верю, что ты украинец.
ты какой то ущербный
первый в топ чемпе
Но не у всех получается начинать сразу с топ клуба, хотя очень многим хорошим игрокам, позволяли это делать с самого начала в Италии.
Если правда, удачи конечно!
первый в топ чемпе
первый в топ чемпе
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