Источник: через несколько часов Шевченко может возглавить команду Серии A

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить итальянский клуб «Дженоа», информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Каденция тренера Давиде Баллардини в «Дженоа» подходит к концу. Однако на данный момент коуч еще не уведомлен о решении руководства об увольнении.

Двухнедельный перерыв на матчи сборных может дать возможность экс-форварду «Динамо», «Челси» и «Милана» спокойно поработать в эти дни в преддверии матча «Дженоа» против «Ромы» под руководством Жозе Моуриньо, запланированного на 21 ноября.

У «Дженоа» уже некоторое время налажены контакты с Шевченко, и есть намерение в ближайшее время прийти к соглашению. Есть два варианта для украинского тренера: трехлетнее соглашение или же 2+1, двухлетний контракт с опцией продления на третий год.

В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко попрощался со сборной, желая поработать на клубном уровне.

И теперь предложение пришло из Италии, которую он хорошо знает, учитывая его карьеру футболистом в «Милане» (226 матчей и 127 голов в Серии A в период с 1999 по 2006 год, плюс сезон 2008/09). Для Шевченко это прекрасная возможность попробовать себя в таком сложном чемпионате, как Серия A.

