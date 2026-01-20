Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»

Известный тренер Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо Владислава Бленуце. Специалист считает, что Матвей Пономаренко полностью выиграл конкуренцию у легионера.

– Румынский форвард Владислав Бленуце вообще нужен нынешнему Динамо, учитывая, как проявил себя Матвей Пономаренко в конце сезона, когда получил доверие?

– Ну, здесь довольно однозначный ответ. Вы сами задали вопрос и сами на него ответили (смеется). Пономаренко – это воспитанник Динамо, на осеннем отрезке он выглядел на голову сильнее Бленуце.

А вообще трудно комментировать такую ​​ситуацию, когда ты не находишься внутри клуба. Повторюсь, что Динамо нужно отыскать вот тот же баланс, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает четвергую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.