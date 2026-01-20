Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 10:33 |
1815
2

Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»

Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо

20 января 2026, 10:33 |
1815
2 Comments
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Известный тренер Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо Владислава Бленуце. Специалист считает, что Матвей Пономаренко полностью выиграл конкуренцию у легионера.

– Румынский форвард Владислав Бленуце вообще нужен нынешнему Динамо, учитывая, как проявил себя Матвей Пономаренко в конце сезона, когда получил доверие?

– Ну, здесь довольно однозначный ответ. Вы сами задали вопрос и сами на него ответили (смеется). Пономаренко – это воспитанник Динамо, на осеннем отрезке он выглядел на голову сильнее Бленуце.

А вообще трудно комментировать такую ​​ситуацию, когда ты не находишься внутри клуба. Повторюсь, что Динамо нужно отыскать вот тот же баланс, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает четвергую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины
Авдыш сделал заявление о будущем Чоботенко в Полесье: «Мы искренне хотим..»
МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»
Владислав Бленуце Матвей Пономаренко Олег Дулуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 14
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Теннис | 20 января 2026, 04:29 8
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025

Александра в двух сетах проиграла Мэдисон Киз в матче 1/64 финала мейджора в Мельбурне

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
Футбол | 20.01.2026, 10:51
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Нах взагалі його було брати
Ответить
+1
Александр Зеленко
Блевуце-пиz.. v гоморашку. 
Ответить
0
Популярные новости
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 84
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем