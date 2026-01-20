Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо
Известный тренер Олег Дулуб оценил перспективы румынского форварда Динамо Владислава Бленуце. Специалист считает, что Матвей Пономаренко полностью выиграл конкуренцию у легионера.
– Румынский форвард Владислав Бленуце вообще нужен нынешнему Динамо, учитывая, как проявил себя Матвей Пономаренко в конце сезона, когда получил доверие?
– Ну, здесь довольно однозначный ответ. Вы сами задали вопрос и сами на него ответили (смеется). Пономаренко – это воспитанник Динамо, на осеннем отрезке он выглядел на голову сильнее Бленуце.
А вообще трудно комментировать такую ситуацию, когда ты не находишься внутри клуба. Повторюсь, что Динамо нужно отыскать вот тот же баланс, – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает четвергую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова
Александра в двух сетах проиграла Мэдисон Киз в матче 1/64 финала мейджора в Мельбурне